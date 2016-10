Große Offensiven auf Städte und Bezirke in mindestens sechs afghanischen Provinzen, Bomben und Selbstmordattentate in vielen anderen - überall schlagen die Taliban derzeit zu. Sind ihre Reserven unerschöpflich?

"Stadt von Taliban umzingelt, Rakete 30 Meter von uns eingeschlagen", melden die Ärzte der italienischen Klinik in Laschkargar, Südafghanistan, am 9. Oktober per Twitter. Nur wenige Hundert Meter entfernt stehen die Taliban und wollen in eine der größten Städte Afghanistans - eine unwirkliche Szenerie, vor allem nach der betont optimistischen großen Afghanistankonferenz in Brüssel vor nur zwei Wochen. Seitdem gehen die Kämpfe ununterbrochen weiter. Mörser landen vor dem Gouverneurspalast. Alle Flüge sind abgesagt. Laschkargar ist abgeschnitten. Vor 15 Jahren ist die internationale Gemeinschaft in Afghanistan einmarschiert, um das Talibanregime zu beenden. Noch Ende 2014, vor Abzug der meisten internationalen Truppen, war die Hoffnung groß, dass die Afghanen in der Lage sein würden, die Taliban in Schach zu halten. Heute haben die Taliban laut Nato wieder rund 30.000 Kämpfer und stehen vor mindestens fünf Provinzhauptstädten.In zwei - die der Nordprovinz Kundus, Anfang Oktober, und der Südprovinz Urusgan, Mitte September - haben sie es kurz schon hineingeschafft und Zehntausende Bewohner in Panik versetzt. Viele haben ein paar Habseligkeiten gepackt und sich auf den Weg gemacht - nur weg. 400.000 Afghanen, schätzen die UN, werden bis zum Ende des Jahres in ihrem eigenen Land auf der Flucht sein. Ein Grund für die nicht enden wollende Folge von Anschlägen und Angriffen auf Bezirks- und Provinzzentren im Herbst 2016 ist, so glauben ...

