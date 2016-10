LONDON (dpa-AFX) - Der englische Fußballclub Manchester City hat für das vergangene, bis zum 31. Mai laufende Geschäftsjahr einen Rekordumsatz von rund 391,8 Millionen Pfund (437 Millionen Euro) und einen Gewinn von 20,5 Millionen Pfund vermeldet. Das bedeutet einen Anstieg von 11,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Der aktuelle Tabellenführer der englischen Premier League konnte den Angaben vom Dienstag zufolge seinen Jahresumsatz bereits zum achten Mal nacheinander steigern.

Nicht in den Zahlen berücksichtigt sind die Transferausgaben von rund 154 Millionen Pfund in diesem Sommer unter dem neuen Trainer Pep Guardiola, darunter die Verpflichtungen der deutschen Nationalspieler Ilkay Gündogan und Leroy Sané. Der City-Vorsitzende Al Mubarak sagte der BBC, alles sei dafür ausgerichtet, dass Manchester City in den kommenden Jahren Erfolg habe./pde/DP/tos

AXC0129 2016-10-18/13:48