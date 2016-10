Thema heute:

Zugangsdaten für Erben mit SOMNITY zugänglich machen

Irgendwann muss jeder von uns sterben. Allerdings verdrängen wir das auch ganz gerne. Mit viel Glück schaffen wir es, wenigstens ein Testament zu machen, in unserer digitalen Zeit gibt es aber durchaus vieles, was man früher nicht berücksichtigen musste. Passwörter und Zugangsdaten zu diversen Internet-Anwendungen.

Ohne diese Informationen lassen sich viele internetbasierte Aktivitäten nicht deaktivieren, sei es ein Facebook Account oder ein Onlinebankingkonto. Und da man diese Daten ja eigentlich in kurzen Abständen ändern soll, ist eine Hinterlegung im Testament auch nicht ganz unproblematisch. An dieser Stelle setzt das Internetportal SOMNITY an. Im SOMNITY-Datensafe kann man wichtige Daten und Dateien verwahren. Hier finden die Erben dann im Fall der Fälle alle Accounts, Passwörter und Dateien versammelt, die Sie hinterlassen möchten - sicher verwahrt und verschlüsselt. Michael Brück von SOMNITY.de.

Unsere Software ist nicht nur ein Passwortmanager, den ich ständig benutzen und aktualisieren kann, sondern es besteht auch die Möglichkeit, Dokumente hochzuladen oder Nachrichten zu hinterlegen oder den Hinterbliebenen zu sagen: Wo finden sie was!

Und natürlich kommen nur die berechtigten Erben an diese Daten heran. Ohne Erbschein geht gar nichts!

Der Erbschein ist absolut Voraussetzung, um an die Daten zu kommen, sonst könnte ja jeder x-beliebige Mensch kommen, und wir haben uns für das Post-Identverfahren entschieden, weil jemand PHYSISCH bei der Post auftauchen muss. Es gibt ja genug Möglichkeiten, Kennwörter zu fälschen, einen Ausweis zu fälschen, Dokumente zu fälschen, aber diese Hürde zu nehmen, wirklich in die Filiale zu kommen, mit einem gefälschten Personalausweis, mit einem gefälschten Erbschein, und eine Unterschrift zu fälschen, während er sehr wahrscheinlich in der Postfiliale per Video aufgezeichnet wird, da müsste es sich schon sehr lohnen, diese Erbe einzustreichen!

So ist gewährleistet, dass Ihre Daten nicht in falsche Hände kommen. Einen kleinen Wermutstropfen hat das Ganze natürlich trotzdem, es kostet Geld. Je nach Leistungsumfang kosten die Pakete zwischen 2,90 und 9,90 Euro im Monat. Aber keine Sorge, das Zahlen hat auch mal ein Ende und nicht erst nach hoffentlich unzähligen Jahren beim Tod.

Jeder muss diese Software nur sieben Jahre lang bezahlen. Das ist ein Zeitraum, der ist überschaubar und der Kunde hat auch etwas davon.

Damit relativieren sich die Kosten doch gewaltig. Falls Sie übrigens glauben, das sei doch zu viel, dann haben Sie keine Ahnung davon, wieviel Ihre Erben für unzählige Gerichtsverfahren bezahlen müssen. Zahlen Sie lieber einen Bruchteil davon an SOMNITY.de.

