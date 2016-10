Unterföhring (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Endlich einmal richtig frei fühlen, denkt sich Luke Mockridge und wird am Sonntag, 23. Oktober 2016, zum Start der neuen Folgen seiner Comedy-Show "LUKE! Die Woche und ich" um 22:30 Uhr in SAT.1, nach "The Voice of Germany", Mitglied der Freikörper-Bewegung. Und weil es in der Sauna immer so heiß ist, begibt sich das Entertainment-Multitalent mit (Ruck)Sack und Pack und komplett unbekleidet auf Wandertour durch Deutschland. Wie die Leute auf der Straße reagieren? Das interessiert sicher auch Auftakt-Studioband Wanda und Startgast Nelson Müller. Hauptsache sie nehmen es sportlich. So wie Luke und Comedy-Kumpel Faisal Kawusi ihr regelmäßiges "Roadrunners"-Battle ...



Luke Mockridge: "Dritte Staffel? Bei SAT.1 kann man da schon mal von einer Ära sprechen! Danke fürs Vertrauen und dass ihr die Piefenbrinks vor der Schlachtbank rettet! Wird ein toller Herbst mit fabelhaften Gästen, skurrilen Aktionen, Hausbands, die Woche für Woche unser Studio abreißen... und ich mittendrin! Freu mich!"



Hintergrund: Die Comedy-Show "LUKE! Die Woche und ich" konnte im Frühjahr 2016 an die erfolgreiche erste Staffel anknüpfen und überzeugte mit steigenden Quoten von bis zu 12,2 Prozent bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern in SAT.1.



"LUKE! Die Woche und ich" ab 23. Oktober 2016, sonntags, 22:30 Uhr, in SAT.1



Tickets für die Comedy-Show gibt es unter www.myspass.de/tickets



Pressekontakt:



ProSieben Sat.1 TV Deutschland GmbH Kommunikation/PR Entertainment Frank Wolkenhauer Tel. +49 [89] 9507-1158 Frank.Wolkenhauer@ProSiebenSat1.com



Bildredaktion: Susi Lindlbauer Tel. +49 [89] 9507-1182 Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.com







OTS: SAT.1 newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6708 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6708.rss2