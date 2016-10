Die NordLB hat das Kursziel für Continental nach einer Gewinnwarnung von 200 auf 185 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Nachdem der Autozulieferer und Reifenhersteller den Margenausblick im laufenden Jahr zweimal erhöht habe, sei er nun einen Schritt zurückgegangen, schrieb Analyst Frank Schwope in einer Studie vom Dienstag. Der Experte passte seine Annahmen entsprechend an. Höhere Entwicklungskosten für Zukunftstechnologien sollten in den kommenden Jahren nicht mehr überraschen./tav/edh

ISIN: DE0005439004