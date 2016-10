Die NordLB hat das Kursziel für BASF nach vorläufigen Zahlen zum dritten Quartal von 66 auf 78 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Die Eckdaten seien trotz rückläufiger Erlöse und Gewinne besser als befürchtet ausgefallen, schrieb Analyst Thorsten Strauß in einer Studie vom Dienstag. Sie verblassten vor dem Hintergrund des jüngsten Unglücksfalls am Standort Ludwigshafen aber etwas. Die finanziellen Auswirkungen des Vorfalls sollten sich in Grenzen halten, entstanden sei jedoch ein Imageschaden./tav/edh

AFA0057 2016-10-18/13:57

ISIN: DE000BASF111