Die Investmentbank Oddo Seydler hat das Kursziel für Continental nach einer Gewinnwarnung in der Autosparte von 200 auf 185 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Er habe daraufhin seine Schätzung für den bereinigten operativen Gewinn (Ebit) in diesem Jahr reduziert, schrieb Analyst François Maury in einer Studie vom Dienstag./ajx/mis

