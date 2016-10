Die Investmentbank Oddo Seydler hat die Einstufung für die Aktie der Software AG auf "Buy" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Er sehe nach den verfehlten Erwartungen an das dritte Quartal nun eine Kaufgelegenheit, schrieb Analyst Henning Steinbrink in einer Studie vom Dienstag. So seien etwa größere Aufträge lediglich in das frühe Schlussquartal hinein verschoben worden./ajx/mis

AFA0073 2016-10-18/15:10

ISIN: DE0003304002