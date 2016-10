Frankfurt - Wirtschaftsforschungsinstitute sehen Lichtblicke für die konjunkturelle Entwicklung in Europa, speziell in Italien und Frankreich. Die Kurse von Hochzinsanleihen könnten von einem etwas stabileren wirtschaftlichen Umfeld profitieren. Mit dem Fonds Deutsche Invest I Euro High Yield Corporates (ISIN LU0616839766/ WKN DWS04F) können Anleger breit gestreut in aussichtsreiche Hochzinsanleihen investieren, so die Experten von DWS Investments.

