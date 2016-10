FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Apple vor Quartalszahlen von 105 auf 108 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analystin Sherri Scribner hob ihre Schätzungen für den iPhone-Absatz im dritten und vierten Quartal an. Im abgelaufenen Jahresviertel könnte der Konzern seine ursprünglichen Ziele etwas übertroffen haben, schrieb sie in einer Studie vom Dienstag. Die inzwischen gestiegenen Markterwartungen reflektierten dies aber bereits. An ihrem neutralen Votum halte sie in Erwartung längerfristig sinkender iPhone-Verkäufe fest./tav/edh

ISIN US0378331005

