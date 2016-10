Der italienische Haushalt 2017 ist bei der EU-Kommission zur Begutachtung angekommen - wie immer auf den letzten Drücker. In zwei Wochen kommt das Urteil: Milde oder Verdammnis?

Es ist alles wie immer in Italien - wie jedes Jahr, wenn Haushaltszeit ist: Ein Defizit von 1,8 Prozent für 2017 hatte Rom im April nach Brüssel gemeldet. 2,0 Prozent waren es dann schon im überarbeiteten Haushaltsentwurf, den Finanzminister Pier Carlo Padoan vor zwei Wochen im Parlament präsentierte. "Das ist mit einem Wachstum von einem Prozent im nächsten Jahr machbar", sagte er. Seit Samstagabend, als der Haushalt 2017 in letzter Minute von der Regierung abgesegnet wurde, sind es nun 2,3 Prozent.

Das Gesamtvolumen des Haushalts, der in allerletzter Minute erst am Dienstagmorgen nach Brüssel ging, liegt bei 27 Milliarden Euro. Das ist eine Differenz von 0,5 Prozent, die nicht zur Glaubwürdigkeit Italiens beiträgt. Die 2,3 Prozent lägen ja schließlich unter der vorgegebenen Schwelle von drei Prozent, halten Ökonomen in Italien dagegen und verweisen darauf, dass das Land noch immer an den Folgen der langen Rezession leidet. Alle Institute und Institutionen haben die Wachstumsprognose für das nächste Jahr bereits nach unten korrigiert.

In puncto Flexibilität wird es schwierig, da sie Italien schon im April für den Haushalt 2016 bewilligt wurde. Premier Matteo Renzi weiß, dass es um Einmalmaßnahmen geht. Er will aber zwei Haushaltsposten herausgerechnet haben: die Kosten zur Bewältigung des im Sommer wieder stark angestiegenen ...

