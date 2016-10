Empfehlung für Freunde von Tanz, Genuss & Kultur



Wien (ots) - Am 27. Jänner 2017 findet der "Ball der Wiener Sängerknaben" im Wiener Kursalon Hübner statt. In Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium für Europa, Integration und Äußeres (BMEIA) geben die "singenden Botschafter" jedes Jahr einem Land eine besondere Stimme: 2017 steht Brasilien im Mittelpunkt dieses glanzvollen Abends.



Anlass ist ein Jubiläum: Die Habsburger Erzherzogin Leopoldine traf vor 200 Jahren in Rio de Janeiro ein. Sie sollte in der Folge das Schicksal von Brasilien entscheidend prägen?



Der Ball wird mit dem Gesang der Wiener Sängerknaben eröffnet, zahlreiche Gäste und Freunde aus Kunst und Kultur werden erwartet. Die Eröffnung gestaltet die Tanzschule Elmayer. Unmittelbar vor dem Ball können Interessierte einen "Samba-Crash-Kurs" mit Tanzprofi Tathiana Dos Anjos besuchen. Mehrere Highlights erwarten Sie während der Ballnacht.



Kartenvorverkauf ab sofort unter:



http://ball.wsk.at Tel.: 0043(0)1 347 80 80 oder an der Kassa des MuTh



Ball der Wiener Sängerknaben Einlass: 20:00 Uhr Eröffnung: 21:00 Uhr Eintritt: Vorverkauf: Erw. EUR 90.- Schüler, Studenten EUR 25.- Tischplatz EUR 40.- pro Person Kleidung: langes Abendkleid, Smoking / Frack Crash-Kurs "Samba" mit Tathiana Dos Anjos: 18:00 Uhr, Kursalon Hübner - Karten: EUR 20.- / Person; Anmeldung für Crash-Kurs bis 9.1.2017 per Email: margarethe.zimmermann@muth.at Datum: 27.1.2017, um 20:00 Uhr Ort: Kursalon Hübner Johannesgasse 33, 1010 Wien Url: http://ball.wsk.at



Rückfragehinweis: Mag. Katharina Schicht, MuTh, Presse E-Mail: katharina.schicht@muth.at



