Erstmals in seiner Geschichte geht Norwegen seinem Staatsfonds in diesem Jahr an die Substanz. Schuld daran sind sinkende Erträge. Jetzt empfiehlt eine Kommission dem Fonds eine höhere Aktienquote.

Mit dem größten Staatsfonds der Welt im Rücken lebt es sich in Norwegen eigentlich bequem. Auf knapp 790 Milliarden Euro bringt es der sogenannte norwegische "Ölfonds" (Statens Pensjonsfond utland), der den Wohlstand des Landes aus der Ölindustrie verwalten soll. Doch es gibt Luxusprobleme. Die Erträge des Fonds schmelzen. Fortan soll ein größerer Aktienanteil helfen, rät eine zu Hilfe gerufene Kommission.

Denn es sind nicht mehr nur die im Vergleich zu 2014 immer noch halbierten Ölpreise, die den Norwegern zu schaffen machen. Auch die Niedrig- bis Negativzinsen auf Anleihen sowie das geringe Weltwachstum schlagen durch.

Die Norweger sind besorgt über die maue Situation. Schließlich ist es der Regierung erlaubt, bis zu vier Prozent des Fondswertes für den Staatshaushalt zu nutzen. Im Normalfall soll dies allein aus den Erträgen gestemmt werden. Doch die Lage ist nicht mehr normal. Die Erträge seien laut den Experten aktuell unter der Zielsetzung. Mit der aktuellen Strategie prognostiziert die Kommission nur einen Ertrag von 2,3 Prozent über die nächsten 30 Jahre. Heißt: Schöpft die Regierung ...

