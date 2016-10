PEKING (dpa-AFX) - Das chinesische Statistikamt legt am Mittwoch in Peking die Wachstumszahlen für das dritte Quartal vor. Experten rechnen wie schon im ersten und zweiten Quartal mit einem Anstieg von voraussichtlich 6,7 Prozent. Das erwartete Wachstum liegt damit im Rahmen der Zielvorgabe der Regierung von 6,5 bis 7 Prozent für dieses Jahr. Obwohl es auch Zweifel gibt, wie realistisch die offiziellen Zahlen sind, erhoffen sich Experten neue Erkenntnisse über den Zustand der chinesischen Wirtschaft. Erst vergangene Woche hatte Peking überraschend schlechte Außenhandelszahlen vorgelegt. In US-Dollar gerechnet waren die Exporte des Landes im September um zehn Prozent eingebrochen./jpt/DP/tos

AXC0223 2016-10-18/19:19