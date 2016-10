London (ots/PRNewswire) -



Laut einer Umfrage der britischen Regierung haben 2/3 der großen Unternehmen im letzten Jahr bereits Cyberattacken erlebt und laut einer anderen Studie von ISACA International geben nur 38 Prozent der weltweiten Organisationen an, in der Lage zu sein, mit intelligenten Cyberangriffen umgehen zu können.



Da Angriffe immer wahrscheinlicher werden, bleibt die Frage, warum so wenige Unternehmen darauf vorbereitet sind.



Ein Grund könnte sein, dass CISOs und die Leiter der Informationssicherheitsabteilungen ignoriert werden bzw. nicht in der Lage sind, die Bedeutung von Sicherheit für Ihre Organisationen hervorzuheben. Jemma Boon, Konferenzproduzent der Cyber Security Exchange for Financial Services erklärte: "Sprache ist hier ein wichtiger Faktor. Fachspezifische sicherheitsbasierte Sprache kann für andere, die nicht im Bereich tätig sind, verwirrend sein und CISOs müssen sicherstellen, dass deren Organisationen die Cybersicherheit nicht nur als ein Technologieproblem sondern als ein Geschäftsproblem wahrnehmen!"



Der Kauf - lieber früher als später - kann sicherstellen, dass umfassende Business Continuity-Pläne entworfen und implementiert werden. Wenn mehr und mehr die Frage besteht, "wann" und nicht "ob" Cyberangriffe passieren, ist es wichtig, auf die schlimmsten Szenarien vorbereitet zu sein.



Markenloyalität und Kundenwahrnehmung sind ebenfalls Bereiche, die geschützt und gepflegt werden müssen. TalkTalk musste letztes Jahr im Oktober erleben, wie persönliche Daten von über 150.000 Kunden gestohlen wurden. Die jüngste Strafe in Höhe von 400.000 £ durch die ICO und der Verlust von über 100.000 Abonnenten und Gesamtkosten in Höhe von 42 Millionen £ unterstreichen, wie wichtig Sicherheitsmaßnahmen sind.



Da die Finanzindustrie der von Cyberverbrechen am häufigsten betroffene Sektor ist, sind dies nur einige Themen, die auf der Cyber Security Exchange for Financial Services besprochen werden. Die Veranstaltung findet vom 31. Januar bis 1. Februar 2017 im 5* resort, Luton Hoo, statt.



Die Agenda wird Themen abdecken, die speziell die einzigartigen Herausforderungen besprechen, die sich die Führungskräfte für Informationssicherheit in der Finanzbranche gegenübersehen wie die Entwicklung von effizienten Sicherheits-Aufklärungsprogrammen für ihr Personal, die Einhaltung der neuen EU-Datenschutzrichtlinie und die Sicherstellung, dass die effektivsten Strategien für neue Sicherheitsbedrohungen, menschliches Versagen und für das Response-Management bei Störungen angewandt werden. Laden Sie die Tagesordnung hier herunter >> http://bit.ly/2dtrmKg <<



Einige der obersten Führungskräfte im Bereich Informationssicherheit Europas wie Deputy Assistant Secretary General Emerging Security Threats der NATO und der Deputy CISO, Bank of England, werden teilnehmen, um Ihr Wissen zu teilen. Für weitere Informationen oder um eine Einladung für die Teilnahme an der Exchange zu erhalten, rufen Sie die Telefonnr. +44(0)207-368-9484 an oder senden Sie eine E-Mail an exchangeinfo@iqpc.com.



