US-Verbraucherpreise steigen wie erwartet um 0,3 Prozent

Die US-Verbraucherpreise sind im September wie erwartet gestiegen, wobei der Anstieg der Kernverbraucherpreise etwas schwächer als erwartet ausfiel. Nach Angaben des Arbeitsministeriums erhöhten sich die Verbraucherpreise gegenüber dem Vormonat um 0,3 Prozent, wodurch die Jahresveränderungsrate auf 1,5 (Vormonat: 1,1) Prozent stieg. Das war die höchste Jahresteuerung seit Oktober 2014.

US-Realeinkommen steigen leicht nach Rückgang im Vormonat

Die Realeinkommen in den USA sind im September gegenüber dem Vormonat um 0,2 Prozent gestiegen. Im August waren sie um 0,4 Prozent gesunken. Wie das US-Arbeitsministerium mitteilte, betrug das durchschnittliche Wocheneinkommen im September saison- und inflationsbereinigt 368,12 Dollar US-Dollar nach 367,26 Dollar im Vormonat. Im Vergleich zum Vorjahresmonat erhöhten sich die Einkommen um 0,8 (August: 0,4) Prozent.

EU-Gipfel muss Ceta-Abkommen mit Kanada retten

Nun soll es der EU-Gipfel Ende der Woche richten: Wegen Vorbehalten Belgiens, Rumäniens und Bulgariens haben die EU-Handelsminister kein grünes Licht für die Unterzeichnung des Freihandelsabkommens Ceta mit Kanada geben können. Sie setzten eine Frist bis Freitag, um die Vorbehalte auszuräumen. Sonst kann das Abkommen nicht wie geplant am 27. Oktober gemeinsam mit Kanada unterzeichnet werden.

GB/Parlament entscheidet "sehr wahrscheinlich" final über Brexit

Das britische Parlament wird "sehr wahrscheinlich" die Möglichkeit erhalten, über die finalen Bedingungen eines Brexits abzustimmen. Das machte ein Anwalt der Regierung unter Premierministerin Theresa May bei einer Anhörung vor dem Londoner High Court deutlich. Das Gericht war in der Frage angerufen worden, ob May die Befugnis habe, Verhandlungen über den Austritt des Landes aus der Europäischen Union zu beginnen.

Stahlbranche stellt vor EU-Gipfel Forderungen an Regierungschefs

Europäische Stahlunternehmen stellen kurz vor dem EU-Gipfel Forderungen an die Staats- und Regierungschefs. "Mit den richtigen Weichenstellungen" könnten sie sicherstellen, dass die Stahlindustrie weiter eine Basis habe, Investitionen fortgeführt und Arbeitsplätze gesichert werden, heißt es in einem von 58 Vorständen und Vertretern der europäischen Stahlindustrie unterzeichneten offenen Brief.

Luftfahrtbranche erwartet bis 2035 Verdoppelung der Passagierzahl

Die Zahl der Flugreisenden wird sich nach Einschätzung des Internationalen Luftverkehrsverbands (IATA) in den nächsten knapp zwei Jahrzehnten auf 7,2 Milliarden Passagiere pro Jahr fast verdoppeln. "Die Menschen wollen fliegen", sagte IATA-Chef Alexandre de Juniac. Als Hauptmotor für das erwartete Wachstum bis zum Jahr 2035 sieht der Verband den asiatisch-pazifischen Raum.

Opec-Chef: Streben dauerhafte Kooperation mit Nicht-Opec-Ländern an

Die Organisation Erdöl exportierender Staaten (Opec) strebt eine dauerhafte Kooperation mit den nicht zu dem Kartell gehörenden Produzentenländern an. Am kommenden Montag werde es dazu ein Treffen mit dem russischen Ölminister geben, sagte Opec-Generalsekretär Muhammed Barkindo. Gespräche habe es in der Vergangenheit auch mit Texas und Alaska gegeben, nicht aber mit den USA insgesamt.

Britische Aufsicht stoppt bestimmte Investment-Banking-Praktiken

Großbritannien will mit neuen Regeln zwei langjährige Geschäftspraktiken von Investmentbanken unterbinden. Danach dürfen Banken in Kundenverträge keine verbindliche Verknüpfung mit der Zusage für künftige Geschäfte aufnehmen. Außerdem müssen die Banken offen und ehrlich ihre Position in Branchenranglisten erläutern, die von Auftraggebern häufig bei Aktien- oder Anleihetransaktionen als Auswahlkriterium herangezogen werden.

SPD, Grüne und Linkspartei loten Chancen für Bündnis im Bund aus

Bei einem Strategietreffen zu einer möglichen rot-rot-grünen Koalition wollen die Sozialdemokraten eine Machtoption für die Zeit nach der nächsten Bundestagswahl ausloten. In der großen Koalition seien die Gemeinsamkeiten "beinahe ausgeschöpft", sagte der Sprecher der Parlamentarischen Linken der SPD im Bundestag, Matthias Miersch. Bei der Union stieß das Treffen des Koalitionspartners mit Grünen und Linken auf Kritik.

Merkel droht Russland wegen Syrienkrieg mit Sanktionen

Unmittelbar vor ihrem Normandie-Treffen mit den Staatspräsidenten Frankreichs, Russlands und der Ukraine hat Kanzlerin Angela Merkel Moskau wegen seiner Beteiligung am Syrienkrieg mit Sanktionen gedroht. "Ich bin der Meinung, man kann jetzt angesichts der Situation keine Option - auch nicht die der Sanktionen - vom Tisch nehmen", sagte Merkel. Vorrangig müsse man aber dafür sorgen, dass das Leid der Menschen gelindert werde.

Internationales Treffen zur Zukunft von Mossul am Donnerstag in Paris

Frankreich und der Irak organisieren am Donnerstag in Paris ein internationales Treffen zur Zukunft der nordirakischen Stadt Mossul. Der französische Außenminister Jean-Marc Ayrault erklärte, zu der Konferenz seien die Außenminister von rund 20 Ländern geladen. Dabei gehe es um die politische Zukunft der Stadt nach der geplanten Vertreibung der Dschihadistenmiliz IS durch die irakische Armee und die internationale Koalition.

Versicherung ließ Unfallopfer durch Privatdetektive überwachen

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat die Überwachung eines Unfallopfers durch eine Schweizer Versicherung mit Hilfe von Privatdetektiven als Verstoß gegen das Recht auf Schutz des Privatlebens gerügt. Die Straßburger Richter gaben einer 62-jährigen Frau Recht, die seit einem Unfall vor über 20 Jahren mit ihrer Versicherung über eine Invalidenrente streitet.

Obama kritisiert zum Abschied Sparpolitik der EU

Der scheidende US-Präsident Barack Obama hat zum Abschied noch einmal deutliche Kritik an Europas rigiden Sparmaßnahmen in der Schuldenkrise geübt. "Ich glaube, dass die Austeritätsmaßnahmen zu einer Verlangsamung des Wachstums in Europa beigetragen haben", sagte Obama in einem am Dienstag veröffentlichten Interview mit der italienischen Tageszeitung "La Repubblica". Obama lobte hingegen Italiens schuldenfinanzierte Wachstumspolitik unter Regierungschef Matteo Renzi.

Haftbefehl gegen mutmaßlichen Terrorhelfer Khalil A. erlassen

Der Haftrichter am Bundesgerichtshof (BGH) hat einen Haftbefehl gegen den mutmaßlichen Terrorhelfer Khalil A. erlassen. Das teilte der Generalbundesanwalt am Dienstag in Karlsruhe mit. Khalil A. soll als Komplize des Terrorverdächtigen Jaber al-Bakr Beihilfe zur Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat geleistet haben. Der 33-jährige Khalil A. stammt ebenso wie al-Bakr aus Syrien.

