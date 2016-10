NEW YORK (dpa-AFX) - Einige starke Unternehmensbilanzen haben der Wall Street am Dienstag Gewinne beschert. Vor allem der Videostreaming-Dienst Netflix meldete beeindruckende Quartalszahlen.

Der Dow Jones Industrial stieg um 0,45 Prozent auf 18 166,91 Punkte. Am Vortag hatte der US-Leitindex noch mit moderaten Verlusten geschlossen.

Der marktbreite S&P-500-Index stieg am Dienstag um 0,71 Prozent auf 2141,53 Zähler. Für den technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 ging es dank eines Kurssprungs bei Netflix um 1,20 Prozent auf 4853,51 Punkte hoch.

Jüngste Konjunkturdaten trübten derweil etwas die Stimmung am Aktienmarkt. So hatte die Teuerungsrate in den USA im Vergleich zum Vorjahr kräftig auf 1,5 Prozent zugelegt. Die Daten lieferten der US-Notenbank einen weiteren Grund, den Leitzins noch in diesem Jahr anzuheben, kommentierte Marktanalyst Jasper Lawler vom Handelshaus CMC Markets. Steigende Zinsen würden alternative Anlageformen wie etwa Anleihen wieder attraktiver machen.

Unternehmensseitig zogen die Aktien von Netflix die größte Aufmerksamkeit auf sich. Allein im vergangenen Quartal hatte der Streaming-Dienst mehr als 3,5 Millionen neue Abonnenten gewonnen. Analysten etwa von Goldman Sachs oder Nomura waren beeindruckt und reagierten mit Kursziel-Anhebungen. Die Papiere schnellten um gut 19 Prozent in die Höhe und sicherten sich damit den ersten Platz im Nasdaq 100.

Erneut stand zudem die Bankenbranche im Blick, denn nun legte auch Goldman Sachs Quartalszahlen vor. Die Bank hatte im dritten Jahresviertel vom wieder steigenden Anleihehandel profitiert und die Analystenschätzungen übertroffen. Die Anteilscheine stiegen um gut 2 Prozent.

An den vorangegangenen Tagen hatten bereits die Wettbewerber JPMorgan , Citigroup und Bank of America mit ihren Geschäftsberichten positiv überrascht. Am Mittwoch folgt dann noch Morgan Stanley .

Klarer Spitzenreiter im Dow waren die Aktien von UnitedHealth mit einem Plus von knapp 7 Prozent. Der größte US-Krankenversicherer hatte seine Prognose erneut angehoben.

Im Dow richteten sich die Blicke ferner auf Johnson & Johnson (J&J) und IBM . Ein florierendes Arzneimittelgeschäft hatte J&J noch etwas optimistischer für das Gesamtjahr gestimmt. Zudem hatte das Unternehmen einmal mehr die Erwartungen der Analysten übertroffen. Anleger nahmen die Zahlen aber zum Anlass, bei den in diesem Jahr überdurchschnittlich gut gelaufenen Papieren Kasse zu machen. Die Anteilscheine verloren 2,60 Prozent.

Der Computer-Gigant IBM dagegen hatte mit erneut rückläufigen Gewinnmargen enttäuscht. Die Papiere büßten am Dow-Ende mehr als 3 Prozent ein./la/he

ISIN US2605661048 US6311011026 US78378X1072

