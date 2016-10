The following instruments on XETRA do have their last trading day on 18.10.2016

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 18.10.2016



ISIN Name



BMG1285D1083 BRACELL LTD

CA98886B2075 ZAIO CORP. NEW

US46113M1080 INTERVAL LEIS.GRP DL-,01