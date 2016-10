Zalando SE: VORLÄUFIGE ZAHLEN: ZALANDO STEIGERT KONZERNUMSATZ IM DRITTEN QUARTAL 2016 UM 16-18% AUF 827-841 MILLIONEN EURO BEI 1,0-3,0% BEREINIGTER EBIT-MARGE UND ERHÖHT GEWINNPROGNOSE FÜR GESAMTJAHR 2016 AUF 5,0-6,0%

Zalando SE / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen/Prognoseänderung

18.10.2016 22:07

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

BERLIN, 18. OKTOBER 2016 // Zalando SE, Europas führende Online-Plattform für Mode, hat den Konzernumsatz im dritten Quartal 2016 nach vorläufigen Zahlen um 16-18% auf rund 827-841 Millionen Euro gesteigert (Q3 2015: 713 Millionen Euro). Für den gleichen Zeitraum erwartet Zalando ein bereinigtes EBIT* von 8-25 Millionen Euro. Das entspricht einer bereinigten EBIT-Marge von 1,0-3,0% (Q3 2015: -24 Millionen Euro, -3,3%). In den ersten neun Monaten 2016 erzielte Zalando einen Konzernumsatz in Höhe von 2.540-2.554 Millionen Euro, was einem Wachstum von rund 22% entspricht (Neunmonatszahlen 2015: 2.090 Millionen Euro). Zalando erwartet darüber hinaus für den Neunmonatszeitraum 2016 ein bereinigtes EBIT von 109-126 Millionen Euro oder in der Mitte der Spanne eine Marge von rund 4,6% (Neunmonatszahlen 2015: 36 Millionen Euro, 1,7%).

Zalando bestätigt seine Prognose für ein starkes Umsatzwachstum im Gesamtjahr am oberen Ende des Zielkorridors von 20-25% und erhöht seine Prognose für die bereinigte EBIT-Marge für das Gesamtjahr auf 5,0-6,0%.

Alle veröffentlichten Zahlen sind vorläufig und ungeprüft. Zalando veröffentlicht die endgültigen Geschäftszahlen für das dritte Quartal planmäßig am 10. November 2016.

Mitteilende Person: Dr. Ansgar Schönborn, Head of Corporate Law

* "Bereinigtes EBIT" entspricht der Definition im Geschäftsbericht 2015, S. 195 (erhältlich unter https://corporate.zalando.de).

18.10.2016 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Zalando SE Tamara-Danz-Straße 1 10243 Berlin Deutschland Telefon: Fax: E-Mail: presse@zalando.de

Internet: https://corporate.zalando.de

ISIN: DE000ZAL1111 WKN: ZAL111 Indizes: MDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

ISIN DE000ZAL1111

AXC0241 2016-10-18/22:08