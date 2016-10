Kommt Obst und Gemüse im Lager an, muss die Ware nicht nur schnell, sondern vor allem gründlich und effektiv kontrolliert werden. Diese Qualitätskontrolle steht im Mittelpunkt des eintägigen Seminars am 16.11.2016 in Hamburg. DFHV Grossmarkt. Foto Kreklau/DFHV Angeboten wird das Seminar vom FrischeSeminar, der Bildungsplattform des Deutschen Fruchthandelsverbandes e.V....

Den vollständigen Artikel lesen ...