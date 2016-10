Nur wenige Händler erfüllen die Erwartungen deutscher Kunden an einen modernen Online-Shop. Zalando erzielt als Einzelunternehmen die beste Gesamtwertung. Weitere Spitzenreiter in den jeweiligen Branchen sind REWE, Conrad, Flaconi und Obi. Bildquelle: Shutterstock.com Allerdings gibt es große Leistungsunterschiede zwischen den einzelnen Shops: Am besten abgeschnitten haben im...

Den vollständigen Artikel lesen ...