Einsatz für Verbesserung von Beziehungen mit Forschungsstandorten das vierte Jahr in Folge gewürdigt

QuintilesIMS (NYSE:Q) hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen 2016 das vierte Jahr in Folge von der Society for Clinical Research Sites (SCRS) den Eagle Award erhalten hat. Mit dem von den Standorten nominierten Preis, der während des jährlichen SCRS Site Solutions Summit präsentiert wird, werden Auftragsforschungsinstitute (CRO, Contract Research Organisations) und Sponsoren aus der Biopharmabranche gewürdigt, die sich für den Aufbau positiver Beziehungen mit Forschungsstandorten durch Führungsqualitäten, Professionalität und Integrität einsetzen.

"Es ist uns eine Ehre, dass wir diesen Preis aufgrund unseres Augenmerks auf das, was an Forschungsstandorten wirklich zählt, erneut nach Hause holen können", sagte Cynthia Verst, Leiterin Clinical Operations bei QuintilesIMS. "Mit diesem Preis wird erneut unser Fokus auf die Verbesserung unserer Beziehungen mit Forschungsstandorten und die Bereitstellung erstklassiger Leistungen für die Standorte gewürdigt. Ich möchte unseren begabten Teams sowie den Standorten und Kunden, mit denen wir zusammenarbeiten, für ihre Unterstützung bei der Zusammenarbeit danken, wenn wir unsere Kunden dabei unterstützen, die Gesundheitsversorgung voranzubringen."

"Der Einsatz von QuintilesIMS für Beziehungen mit Standorten hat sich an der wiederholten Positionierung des Unternehmens als Finalist oder Gewinner des CRO Eagle Award gezeigt", sagte Christine Pierre, Präsidentin des SCRS. "Angesichts der Entwicklung von Verfahren durch die CROs, durch die die Nachhaltigkeit von Forschungsstandorten gestärkt wird, werden immer höhere Maßstäbe gesetzt. Wir applaudieren allen Finalisten des Eagle Award."

Im Vorfeld des Site Solutions Summit wurden die SCRS-Mitglieder und Fachleute an klinischen Forschungsstandorten weltweit dazu eingeladen, denjenigen CRO und Sponsor zu wählen, der ihrer Ansicht nach einen besonders starken Einsatz für Partnerschaften mit Standorten zeigt. Zu den weiteren bei der Preisvergabe berücksichtigten Kriterien zählten die Patientensicherheit, eine zeitige Anmeldung sowie die effektive Kommunikation zur Optimierung des Studienerfolgs.

Weitere Informationen über den SCRS Eagle Award finden Sie unter http://sitesolutionssummit.com/eagle-awards/.

Über QuintilesIMS

QuintilesIMS (NYSE:Q) ist ein führender integrierter Anbieter informations- und technologiegestützter Services im Gesundheitswesen weltweit und setzt sich dafür ein, seine Kunden bei der Verbesserung ihrer klinischen, wissenschaftlichen und wirtschaftlichen Ergebnisse zu unterstützen. QuintilesIMS entstand durch die Fusion von Quintiles und IMS Health. Die etwa 50.000 Mitarbeiter des Unternehmens führen Geschäftstätigkeiten in mehr als 100 Ländern durch. Unternehmen, die durch Behandlungsinnovationen, Gesundheitsversorgung und Zugänglichkeit die praktische Situation für die Patienten verbessern und für besseres Outsourcing klinischer Studien sorgen möchten, können sich die Vielfalt gesundheitsbezogener Informationen, Technologien und Servicelösungen von QuintilesIMS zu Nutze machen, um neue Einblicke und Methoden zu schaffen. QuintilesIMS bietet klinische wie kommerzielle Lösungen an und liefert seinen Kunden so eine einmalige Gelegenheit, das vollständige Potential von Innovationen und modernen Errungenschaften im Gesundheitswesen zu realisieren.

Als international führendes Unternehmen für den Schutz der Privatsphäre der Patienten nutzt QuintilesIMS Gesundheitsdaten, um entscheidende empirische Erkenntnisse zu Erkrankungen und Behandlungsformen zu liefern. Über eine große Vielfalt von Technologien und Schutzvorkehrungen zur Verbesserung der Privatsphäre schützt QuintilesIMS die individuelle Privatsphäre und verwaltet gleichzeitig Informationen, um Fortschritte für das Gesundheitswesen zu realisieren. Mit Hilfe dieser Erkenntnisse und Handlungskompetenzen können Biotechnologie-, Medizintechnik- und Pharmaunternehmen, forschende Mediziner, Behörden, Kostenträger und andere Interessenvertreter bei der Entwicklung und Genehmigung neuer Therapieformen ungedeckten Bedarf für Behandlungen ermitteln und ein Verständnis für Sicherheit, Effektivität und Qualität von Pharmaprodukten bei der Verbesserung der Gesamtergebnisse für die Gesundheit gewinnen. Weitere Informationen finden Sie unter www.QuintilesIMS.com.

