von Klaus Schachinger, Euro am Sonntag Perfekt. Aus den fünf Milliarden Euro, die Versorger innogy zufließen, gehen drei an den Mutterkonzern RWE, die restlichen zwei Milliarden investiert innogy in sein Geschäft als Betreiber von Stromnetzen und Lieferant von Energie aus regenerativen Quellen. RWE-Chef Peter Terium, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...