BERLIN (dpa-AFX) - Die "Berliner Zeitung" über den Glücksatlas der Deutschen Post, der Hinweise auf die allgemeine Lebenszufriedenheit in Deutschland gibt:

"Der Glücksatlas kommt in hellen, optimistischen Farben daher, ganz so wie sein Auftraggeber Deutsche Post DHL Group, der damit wohl zum Ausdruck bringen möchte, dass man weit herumkommt in der Republik. Schön, dass man sich den gesellschaftlichen Befindlichkeiten Jahr für Jahr auf so freundliche Weise annimmt. Wann und warum die positiven Gefühle jedoch in ihr Gegenteil umschlagen, verrät der Glücksatlas leider nicht."/al/DP/tos

AXC0016 2016-10-19/05:35