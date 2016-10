Burgdorf (awp) - Das Medizinaltechnikunternehmen Ypsomed liefert den D-mine-Pen neu auch an den österreichischen Pharmaspezialisten Ever Pharma zur Verarbreichung des Parkinsonmedikaments Apomorphin Hydrochlorid (Dacepton). Der auf der ServoPen-Plattform von Ypsomed basierende Pen wird zunächst in Deutschland und Österreich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...