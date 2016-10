Mitten in den Verhandlungen über den Verkauf seines Kerngeschäftes hat Yahoo Umsatz und Gewinn überraschend deutlich gesteigert. Das deutet darauf hin, dass dem Internetpionier die Kunden nach dem gewaltigen Datenklau zumindest nicht sofort in Scharen davongelaufen sind.



Yahoo verdiente im dritten Quartal unter dem Strich 162,8 Mio. $ und damit mehr als doppelt so viel wie noch ein Jahr zuvor. Der Gesamtumsatz stieg um 6,5 % auf 1,31 Mrd. $.



Die Kundendaten zeigten einen Anstieg bei Webseiten-Zugriff und Email-Nutzung. Doch das könnte auch das Ergebnis davon sein, dass 500 Mio. Menschen versucht haben herauszufinden, ob sie vom Datenklau betroffen sind. Bei dem beispiellosen Hackerangriff waren im Jahr 2014 mindestens 500 Mio. Yahoo-Nutzerkonten gehackt worden. Nutzernamen, Email-Adressen, Telefonnummern, Geburtsdaten und Passwörter wurden gestohlen.



Tatsächlich könnte Verizon unter Umständen das 4,8 Mrd. $ schwere Geschäft platzen lassen. Dafür müsste Verizon Rechtsexperten zufolge aber hohe Hürden überwinden und beweisen, dass der Datenklau massive Auswirkungen auf die zum Verkauf stehende Sparte hat.



Bernecker Redaktion / www.bernecker.info