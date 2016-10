Von Natali Schwab

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Handelskonzern Metro hat im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2015/16 wegen negativer Wechselkurseffekte, Verkäufen und Standortschließungen weniger umgesetzt als im Vorjahr. Der Umsatz sank um 0,5 Prozent auf 14,2 Milliarden Euro, wie das Unternehmen mitteilte. Währungsbereinigt erzielte Metro ein Plus von 0,2 Prozent. Flächenbereinigt blieb ein kleines Wachstum von 0,1 Prozent.

Analysten hatten mit einem Umsatz von 14,296 Milliarden Euro sowie einem organischen Wachstum von 0,3 Prozent gerechnet.

Während der Umsatz im Großhandelsgeschäft auf Vorjahresniveau lag, sanken die Erlöse bei Media-Saturn sowie Real. Media-Saturn litt dabei unter Verzögerungen bei der Auslieferung wichtiger Produkte sowie sinkenden Geschäften der Online-Tochter Redcoon. Media-Saturn hatte sich zuvor von dem unprofitablen Großhandelsgeschäft von Redcoon getrennt.

Für das am 30. September zu Ende gegangene Geschäftsjahr erreichte Metro ihre Prognose eines flächenbereinigten Wachstums. Die Umsätze kletterten um 0,2 Prozent, währungsbereinigt um 0,4 Prozent. In Euro sank der Umsatz um 1,4 Prozent auf 58,4 Milliarden Euro, was leicht unter der Konsensschätzung der Analysten von 58,549 Milliarden Euro lag.

Die Ergebnisprognose, nach der das bereinigte EBIT des Düsseldorfer Handelskonzerns währungsbereinigt leicht steigen soll, wurde bekräftigt. Die vollständige Bilanz legt Metro am 14. Dezember vor.

