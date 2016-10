Was haben der frühere Münchner ?Fußballgott? Bastian Schweinsteiger und die Großkraftwerke von Uniper (WKN:UNSE01) gemeinsam? Richtig, beide waren in der jüngeren Vergangenheit in Verbindung mit Abschreibungen in der Presse.



Aber was sind Abschreibungen, was hat Bastian Schweinsteiger damit zu und wo sind die Parallelen zu Uniper? Und noch viel wichtiger: Was sollten Investoren daraus lernen?

Was sind Abschreibungen

Kurz und knapp erklärt, verringern Abschreibungen den bilanzierten Wert des Anlage- oder Umlaufvermögens eines Wirtschaftsunternehmens. Das Anlage- und Umlaufvermögen eines Unternehmens ergibt sich dabei zunächst aus den Anschaffungs- oder Herstellkosten für die einzelnen Güter.



Errichtet Uniper also ein neues Kohlekraftwerk, dann geht das Kraftwerk mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...