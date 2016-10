Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Eon von 8,30 auf 7,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Bei dem Energiekonzern sei es an der Zeit für eine neue Strategie, schrieb Analyst Sam Arie in einer Studie vom Mittwoch. Ein möglicher Börsengang von weiteren Geschäftsbereichen könne eine Lösung sein, ohne den Gewinn zusätzlich zu verwässern. Eine andere Option sei der Verkauf des Netzgeschäfts. In seinem Modell geht er aber von einer Kapitalerhöhung aus, die er nun gemeinsam mit der Abspaltung der Kraftwerkssparte Uniper in seine Schätzungen einbezog./tih/das

