Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für die Aktie der Deutschen Bank vor Zahlen von 13,92 auf 13,99 Euro angehoben. Die Einstufung bleibe auf "Buy", auch wenn sich das Aufwärtspotenzial inzwischen verringert habe, schrieb Analyst Jacques-Henri Gaulard in einer Studie vom Mittwoch. Er rechne im dritten Quartal mit einem Nettoverlust, während am Markt ein Gewinn erwartet werde. In puncto Erträge sei er hingegen optimistischer als der Markt. Der einschneidende Konzernumbau gehe weiter./ajx/tih

ISIN: DE0005140008