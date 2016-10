Liebe Trader,

Im Jahr 2008 erreichte die europäische Gemeinschaftswährung gegenüber dem australischen Dollar noch einen finalen Wechselkurs von 2,1136 AUD, bevor es anschließend in eine rasante Abwärtsspirale auf 1,1600 AUD bis Mitte 2012 runter ging. Erst an dieser Stelle folgten eine Stabilisierung und anschließend eine mehrjährige Gegenbewegung an das 50 % Fibonacci-Retracement um 1,6593 AUD bis in die zweite Jahreshälfte aus 2015. Dieses Hoch wurde im weiteren Verlauf nicht mehr angetastet, stattdessen stellte sich der bereits beschriebene mittelfristige Abwärtstrend ein und drückte die Notierungen zuletzt auf die markante Horizontalunterstützung bei grob 1,4359 AUD abwärts. Nach einem mehrmaligen Test gelang es zwar immer wieder zur Oberseite abzudrehen, allerdings schwächelt der Euro zuletzt wieder eindeutig und ist streng genommen sogar unter den Trendkanal seit Ende 2012 zurück gefallen - ein letzter Anstiegsversuch im dritten Quartal dieses Jahres scheiterte bereits bei 1,5096 AUD und führte in dieser Woche auf die wichtige Unterstützung bei 1,4359 AUD abwärts. Möglich, dass es jetzt erst richtig kracht.

Short-Chance:

Sobald die aktuellen Wochentiefs bei 1,4291 AUD nachhaltig durchbrochen werden, können Anleger mit einem Short-Engagement beginnen und auf einen weiteren Kursverfall des Euro auf zunächst 1,4127 AUD setzen. Darunter sollte es weiter in Richtung grob 1,4000 AUD abwärts gehen, wo der Euro wieder auf festen Boden treffen sollte. Eine entsprechende Verlustbegrenzung kann in diesem Fall knapp oberhalb von 1,4500 AUD angesetzt werden. Für den Fall eines ungeahnt starken Rebounds zurück über das Niveau von mindestens 1,4510 AUD könnte sich der Euro anschließend bis in den Bereich von 1,4753 AUD durchsetzen, darüber sogar bis rund 1,5000 AUD. Da aber noch keine eindeutige Entscheidung gefallen ist, sollten Anleger tendenziell das Währungspärchen noch von der Seitenlinie aus beobachten oder eine Verkaufsorder unter den Wochentiefs ansetzen.

________________________________________________________________________

Einstieg per Stop-Sell-Order: 1,4290 AUD

Kursziel: 1,4127 / 1,4000 AUD

Stopp: > 1,4500 AUD

Risikogröße pro CFD: 0,021 AUD

Zeithorizont: 3 - 4 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



EUR/AUD, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs des Währungspaares zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 1,4311 AUD; 11:30 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

