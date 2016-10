Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Lufthansa vor Zahlen zum dritten Quartal auf "Sell" mit einem Kursziel von 9 Euro belassen. Die größte deutsche Fluggesellschaft sollte recht robuste Resultate ausweisen, schrieb Analyst Anand Date in einer Studie vom Mittwoch. Dabei dürfte der Preisdruck im Jahresviertel nicht so stark gewesen sein wie ursprünglich befürchtet. Man dürfe darüber aber nicht vergessen, wie schwierig die Lage an vielen Fronten sei./tav/das

ISIN: DE0008232125