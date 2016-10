Aarau (ots) -

- Die Kommission des Nationalrats für Umwelt, Raumplanung und

Energie (UREK-N) hat die «Motion Häberli-Koller» abgelehnt. Die

Motion will einfache Rahmenbedingungen für den Bau und Umbau von

Trafostationen und anderen elektrischen Anlagen ausserhalb der

Bauzonen schaffen.



- Der Verband Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen (VSE) nimmt

diesen Entscheid zur Kenntnis. Die aktuelle Gesetzeslage

verhindert aber leider pragmatische und zeitgerechte

Erneuerungen oder Erweiterungen an bereits existierenden

Trafostationen. Das führt mitunter zu unverhältnismässigen

Mehrkosten.



- Der VSE ermuntert den Nationalrat, in der Wintersession dem

umsichtigen Entscheid des Ständerats zu folgen. Dieser hat der

«Motion Häberli-Koller» bereits sehr klar zugestimmt. Einfachere

Bewilligungsverfahren tun Not. Der Bau, respektive Umbau von

elektrischen Anlagen ist ein wichtiger Schritt in Richtung der

zunehmend dezentralen Stromversorgung. Der VSE wird sich deshalb

auch in Zukunft für beschleunigte Verfahren und subsidiäre

Regelungen durch die Branche einsetzen.



