Das Analysehaus S&P Global hat Reckitt Benckiser nach Umsatzzahlen von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber auf 7800 Pence belassen. Auf vergleichbarer Basis habe der Umsatz des Konsumgüterkonzerns die Erwartungen verfehlt, schrieb Analyst Jia Man Neoh in einer Studie vom Mittwoch. Das Wachstum sei von den bekannten Problemen in Südkorea und einer schwachen Nachfrage in Russland ausgebremst worden. Negativ für die mittelfristige Margenaussicht sei die nachlassende Dynamik im hochprofitablen Geschäft mit Gesundheitsprodukten./tih/mis

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0081 2016-10-19/15:10

ISIN: GB00B24CGK77