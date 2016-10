Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Astrazeneca vor der anstehenden Berichtssaison der Pharmabranche von 5168 auf 5333 Pence angehoben und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Astrazeneca ziehe angesichts der Chancen in der Medikamentenentwicklung weiter das Investoreninteresse auf sich, schrieb Analyst Tim Anderson in einer Studie vom Mittwoch. Insgesamt verzeichne die Branche aber weiterhin ein lediglich bescheidenes Wachstum - trotz zahlreicher wichtiger Patentabläufe und Verbesserungen in der Medikamentenentwicklung./ajx/das

ISIN: GB0009895292