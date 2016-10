Die Esa hat den Kontakt zu ihrer Marssonde Schiaparelli kurz vor der Landung auf dem Roten Planeten verloren. Kein gutes Zeichen für die Mission ExoMars, doch ganz aufgeben will man die Hoffnung noch nicht.

Die Europäische Weltraumorganisation Esa hat nach eigenen Angaben kurz vor der Marslandung des Raumfahrzeugs Schiaparelli das Signal zu dem Gefährt verloren. Dies sei kein gutes Zeichen, erklärte der Esa-Einsatzleiter Paolo Ferri am Mittwochabend.

Weitere Analysen der gelieferten Daten seien notwendig, um zu verstehen, was mit dem Mars-Lander passiert sei. "Wir haben noch Hoffnung und bekommen hoffentlich klarere Ergebnisse in der Nacht", sagte Esa-Chef Jan Wörner am Mittwochabend in Darmstadt.

Bestätigen konnte die Esa zunächst nur, dass Schiaparelli wie geplant in die Atmosphäre des Planeten eingetreten ist. Auch der Fallschirm des Raumfahrzeugs habe sich entfaltet, sagte der Projektmanager der Mission ExoMars, Don McCoy. Entscheidend ist nun, ob der Lander tatsächlich die Marsoberfläche erreicht hat und in der Lage ist, Daten zu senden. Eine mögliche Bestätigung dafür wird es wohl frühestens auf einer für Donnerstagmorgen vorgesehenen Pressekonferenz der Esa geben.

Schiaparelli sollte gegen 16.45 Uhr MESZ mit einem Tempo von sechs Kilometer pro Sekunde in die Atmosphäre eintreten. Vorgesehen war, dass ein Fallschirm die 600 Kilogramm schwere Sonde auf 250 Meter pro Sekunde abbremst. Das Modul sollte dann nach einem kurzen Einsatz seiner Triebwerke im freien Fall die Oberfläche erreichen. Eine verformbare Struktur, die der Knautschzone eines Autos ähnelt, sollte die Wucht des Aufpralls auffangen.

Schiaparelli und die Atmosphärensonde Trace Gas Orbiters (TGO) waren vor sieben Monaten vom Weltraumbahnhof Baikonur in Kasachstan gestartet. Sie gehören zum ExoMars-Programm, mit dem Europa und Russland gemeinsam nach Hinweisen auf Leben auf dem Wüstenplaneten suchen.

Bestätigen konnte die Esa, dass der TGO am Abend nach schwierigen technischen Flugmanövern auf die vorgesehene Umlaufbahn um den Mars eingeschwenkt ist. "Es ist wirklich ein großer Moment, dass dieser TGO, mit dem wir Methan in der Atmosphäre untersuchen wollen, schon jetzt ein Erfolg ist", sagte Wörner.

