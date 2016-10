Credit Suisse senkt Salzgitter auf 'Neutral' - Ziel 28 Euro

ZÜRICH - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Salzgitter AG von "Outperform" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 36 auf 28 Euro gesenkt. Die Erholung des Stahlkonzerns ziehe sich hin, schrieb Analyst Michael Shillaker in einer Branchenstudie vom Mittwoch. Der Experte reduzierte seine Gewinnerwartungen und zieht die Papiere von SSAB vor.

Commerzbank nimmt Deutsche Börse mit 'Buy' wieder auf

FRANKFURT - Die Commerzbank hat die zum Umtausch bestimmten Aktien der Deutschen Börse mit "Buy" und einem Kursziel von 84 Euro wieder in die Bewertung aufgenommen. Nach Jahren der Stagnation und strategischer Desorientierung habe der Börsenbetreiber zum Wachstum zurückgefunden, schrieb Analyst Christoph Blieffert in einer europäischen Branchenstudie vom Mittwoch. Er sehe zudem eine gute Chance für den geplanten Zusammenschluss mit der Londoner Börse LSE, während der Markt nur eine geringe Wahrscheinlichkeit dafür einpreise. Im Erfolgsfall dürfte das Aufwärtspotenzial für die Aktie laut Blieffert bei mehr als 40 Prozent liegen.

Morgan Stanley nimmt Eon mit 'Equal-weight' wieder auf

NEW YORK - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Eon mit "Equal-weight" und einem Kursziel von 6,60 Euro in die Bewertung wieder aufgenommen. Mit der Abspaltung der Kraftwerks- und Energiehandelssparte Uniper und der nahenden Lösung im Disput um die Atom-Altlasten richte sich der Fokus beim Energiekonzern auf die Verbesserung der Bilanz, schrieb Analyst Nicholas Ashworth in einer Studie vom Mittwoch. Denn davon hänge das wichtigste Ziel stetig steigender Dividendenzahlungen ab.

Morgan Stanley startet Uniper mit 'Overweight' - Ziel 13,50 Euro

NEW YORK - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Uniper mit "Overweight" und einem Kursziel von 13,50 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die Aussichten auf weitere Kostensenkungen und nachhaltig steigende Strompreise könnten sich positiv auf die Dividendenzahlungen der ehemaligen Eon-Kraftwerks- und Energiehandelssparte auswirken, schrieb Analyst Nicholas Ashworth in einer Studie vom Mittwoch.

Warburg Research startet Kion mit 'Buy' - Ziel 65 Euro

HAMBURG - Das Analysehaus Warburg Research hat Kion mit "Buy" und einem Kursziel von 65 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der jüngste Zukauf des Automatisierungsspezialisten Dematic sei zwar teuer, aber strategisch sehr interessant, schrieb Analyst Björn Voss in einer Studie vom Mittwoch. Das konstant wachsende Geschäft des Gabelstaplerherstellers werde dadurch deutlich gestärkt.

DZ Bank hebt fairen Wert für Zalando auf 47 Euro - 'Kaufen'

FRANKFURT - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Zalando nach vorläufigen Zahlen zum dritten Quartal von 46 auf 47 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Profitabilität des Online-Modehändlers sei überraschend hoch ausgefallen, schrieb Analyst Thomas Maul in einer Studie vom Mittwoch. Das unerwartet schwache Umsatzwachstum sei kein Grund zur Sorge, da das Vorjahresquartal von Zalando sehr stark und der gesamte europäische Modemarkt in den vergangenen Monaten sehr schwach gewesen sei. Die Aktie bleibe für ihn ein Basis-Investment im europäischen Online-Modehandel.

Kepler Cheuvreux hebt Ziel für Deutsche Bank - 'Buy'

FRANKFURT - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für die Aktie der Deutschen Bank vor Zahlen von 13,92 auf 13,99 Euro angehoben. Die Einstufung bleibe auf "Buy", auch wenn sich das Aufwärtspotenzial inzwischen verringert habe, schrieb Analyst Jacques-Henri Gaulard in einer Studie vom Mittwoch. Er rechne im dritten Quartal mit einem Nettoverlust, während am Markt ein Gewinn erwartet werde. In puncto Erträge sei er hingegen optimistischer als der Markt. Der einschneidende Konzernumbau gehe weiter.

Deutsche Bank hebt Ziel für Aareal Bank auf 35 Euro - 'Buy'

FRANKFURT - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für die Aareal Bank vor den im November anstehenden Zahlen zum dritten Quartal von 33 auf 35 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Imobilienfinanzierer dürfte zwar wegen fehlender positiver Sondereffekte weniger operativen Gewinn erwirtschaftet haben, die Jahresprognose aber dennoch anheben, schrieb Analyst Benjamin Goy in einer Studie vom Mittwoch. Die neuen Ziele dürften dabei über den Markterwartungen liegen. Auch für die beiden Folgejahre ist Goy optimistischer als der aktuelle Konsens.

Deutsche Bank hebt Ziel für MTU Aero Engines auf 82 Euro - 'Hold'

FRANKFURT - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für MTU vor dem Quartalsbericht von 77 auf 82 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Triebwerksbauer dürfte ein gutes drittes Jahresviertel insbesondere im Neugeschäft hinter sich haben und könnte seine Jahresprognose nun etwas anheben, schrieb Analyst Benjamin Fidler in einer Studie vom Mittwoch. Für das vierte Quartal sieht der Experte allerdings Gegenwind beim Gewinn durch das Hochfahren der Getriebefan-Produktion.

Goldman senkt Ziel für Software AG auf 35 Euro - 'Neutral'

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für die Aktie der Software AG von 36 auf 35 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Nach den vorläufigen Zahlen für das dritte Quartal habe er seine Gewinnschätzungen je Aktie auch unter Berücksichtigung von Währungseffekten reduziert, schrieb Analyst Gautam Pillai in einer am Mittwoch veröffentlichten Studie. Das Wachstum unterliege weiterhin hohen Schwankungen.

