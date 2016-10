Gute Vorgaben aus den USA stützen am Donnerstagmorgen den Handel in Fernost. Die wichtigsten Indizes an der Börse in Tokio legen zu - der Nikkei steigt gar fast auf ein Fünf-Monats-Hoch.

Die Börse in Tokio hat am Donnerstag dank positiver Vorgaben aus den USA zugelegt. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index erreichte im Vormittagshandel fast ein Fünf-Monats-Hoch und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...