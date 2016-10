FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 20. Oktober:

TERMINE MIT ZEITANGABE 06:00 CH: Sulzer Bestelleingang 9Monate 07:00 CH: Roche Q3-Zahlen (Call 14.00 h) 07:00 CH: Actelion Q3-Zahlen 07:00 D: Software Q3-Zahlen (endgültig) 07:00 NL: Philips Lighting Q3-Zahlen 07:00 S: Tele2 Halbjahreszahlen 07:15 CH: Nestle Umsatz 9Monate (Call 8.30 h) 07:30 D: Zooplus Q3 Umsatz 07:45 D: Amadeus Fire 9Monatszahlen 08:00 D: Erzeugerpreise 09/16 08:00 GB: London Stock Exchange (LSE) Q3 Interim Statement 09:30 D: Hannover Rück Investor Day, London 10:00 EU: EZB Leistungsbilanz 08/16 10:30 GB: Einzelhandelsumsatz 09/16 12:30 USA: Bank of New York Mellon Q3-Zahlen 13:00 USA: Verizon Communications Q3-Zahlen 13:30 USA: American Airlines Group Q3-Zahlen 13:45 EU: EZB-Zinsentscheid (Pk 14.30 h) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 14:30 USA: Philly-Fed-Index 10/16 16:00 USA: Verkauf bestehender Häuser 09/16 16:00 USA: Frühindikator 09/16 22:05 USA: PayPal Q3-Zahlen 22:15 USA: AMD Q3-Zahlen 22:30 USA: Microsoft Q1-Zahlen TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE CH: Micronas ao Hauptversammlung zu Übernahme durch TDK F: Valeo Q3 Umsatz FIN: Amer Sports Q3-Zahlen GB: Sky Investor Day GB: Heathrow Airport Q3-Zahlen S: SEB Halbjahreszahlen S: Husqvarna 9Monatszahlen SONSTIGE TERMINE 03:00 USA: Drittes und letztes TV-Duell zwischen den US-Präsidentschaftskandidaten Hillary Clinton und Donald Trump B: Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs in Brüssel (bis 21.10.), Brüssel 09:30 D: Pressegespräch des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK) zu Konjunkturumfrage Herbst 2016, Berlin 09:30 LU: EuGH-Gutachter legt Stellungnahme zu Wettbewerbsbuße gegen Intel vor Wegen Missbrauchs marktbeherrschender Stellung hat die EU-Kommission eine Geldbuße von 1,06 Milliarden Euro gegen Intel verhängt. 09:30 D: Volkswagen AG - Betriebsversammlung Stammwerk Wolfsburg Zentrales Thema ist der Stand der Verhandlungen zum Zukunftspakt für sichere Jobs. 11:00 D: Pk Verband der Vereine Creditreform zur "Wirtschaftslage und Finanzierung im Mittelstand, Herbst 2016 mit lokalen Bezügen zu Sachsen", Dresden 13:00 D: Öffentliche Sitzung des Bundestags-Untersuchungsausschusses zu den Steuertricks von Banken (Cum-Ex-Geschäfte), Berlin 15:30 D: Beginn des ersten ostdeutschen Wirtschaftsforums (bis 21.10.) u.a. mit Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD), Bundesforschungsministerin Johanna Wanka (CDU), den Ministerpräsidenten Reiner Haseloff (Sachsen-Anhalt, CDU), Bodo Ramelow (Thüringen, Linke) und Dietmar Woidke (Brandenburg, SPD), Berlins Regierenden Bürgermeister Michael Müller (SPD) und der Ostbeauftragten der Bundesregierung, Iris Gleicke (SPD), Bad Saarow 18:00 D: Rede Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble mit anschließender Diskussion bei der Buchpräsentation "The Euro and the Battle of Ideas", Berlin

