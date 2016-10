FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Mittwoch, den 26. Oktober:

TERMINE MIT ZEITANGABE 06:00 CH: Sulzer Bestelleingang 9Monate 07:00 CH: Roche Q3-Zahlen (Call 14.00 h) 07:00 CH: Actelion Q3-Zahlen 07:00 D: Software Q3-Zahlen (endgültig) 07:00 NL: Philips Lighting Q3-Zahlen 07:00 S: Tele2 Halbjahreszahlen 07:15 CH: Nestle Umsatz 9Monate (Call 8.30 h) 07:30 D: Zooplus Q3 Umsatz 07:45 D: Amadeus Fire 9Monatszahlen 08:00 D: Erzeugerpreise 09/16 08:00 GB: London Stock Exchange (LSE) Q3 Interim Statement 09:30 D: Hannover Rück Investor Day, London 10:00 EU: EZB Leistungsbilanz 08/16 10:30 GB: Einzelhandelsumsatz 09/16 12:30 USA: Bank of New York Mellon Q3-Zahlen 13:00 USA: Verizon Communications Q3-Zahlen 13:30 USA: American Airlines Group Q3-Zahlen

DONNERSTAG, DEN 20. OKTOBER 2016

13:45 EU: EZB-Zinsentscheid (Pk 14.30 h) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 14:30 USA: Philly-Fed-Index 10/16 16:00 USA: Verkauf bestehender Häuser 09/16

16:00 USA: Frühindikator 09/16 22:05 USA: PayPal Q3-Zahlen 22:15 USA: AMD Q3-Zahlen 22:30 USA: Microsoft Q1-Zahlen TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE CH: Micronas ao Hauptversammlung zu Übernahme durch TDK F: Valeo Q3 Umsatz FIN: Amer Sports Q3-Zahlen GB: Sky Investor Day GB: Heathrow Airport Q3-Zahlen S: SEB Halbjahreszahlen S: Husqvarna 9Monatszahlen

SONSTIGE TERMINE 03:00 USA: Drittes und letztes TV-Duell zwischen den US-Präsidentschaftskandidaten Hillary Clinton und Donald Trump B: Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs in Brüssel (bis 21.10.), Brüssel 09:30 D: Pressegespräch des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK) zu Konjunkturumfrage Herbst 2016, Berlin 09:30 LU: EuGH-Gutachter legt Stellungnahme zu Wettbewerbsbuße gegen Intel vor Wegen Missbrauchs marktbeherrschender Stellung hat die EU-Kommission eine Geldbuße von 1,06 Milliarden Euro gegen Intel verhängt. 09:30 D: Volkswagen AG - Betriebsversammlung Stammwerk Wolfsburg Zentrales Thema ist der Stand der Verhandlungen zum Zukunftspakt für sichere Jobs. 11:00 D: Pk Verband der Vereine Creditreform zur "Wirtschaftslage und Finanzierung im Mittelstand, Herbst 2016 mit lokalen Bezügen zu Sachsen", Dresden 13:00 D: Öffentliche Sitzung des Bundestags-Untersuchungsausschusses zu den Steuertricks von Banken (Cum-Ex-Geschäfte), Berlin 15:30 D: Beginn des ersten ostdeutschen Wirtschaftsforums (bis 21.10.) u.a. mit Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD), Bundesforschungsministerin Johanna Wanka (CDU), den Ministerpräsidenten Reiner Haseloff (Sachsen-Anhalt, CDU), Bodo Ramelow (Thüringen, Linke) und Dietmar Woidke (Brandenburg, SPD), Berlins Regierenden Bürgermeister Michael Müller (SPD) und der Ostbeauftragten der Bundesregierung, Iris Gleicke (SPD), Bad Saarow 18:00 D: Rede Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble mit anschließender Diskussion bei der Buchpräsentation "The Euro and the Battle of Ideas", Berlin

TERMINE MIT ZEITANGABE 07:00 CH: BB Biotech Q3-Zahlen 07:00 D: SAP Q3-Zahlen 07:20 S: Volvo AB 9Monatszahlen 07:30 D: Daimler Q3-Zahlen 07:30 S: Ericsson Q3-Zahlen 08:00 A: OMV Q3 Trading Statement 08:00 EU: Acea Nfz-Neuzulassungen 09/16 12:30 USA: General Electric Q3-Zahlen 14:00 USA: McDonald's Q3-Zahlen 15:00 B: Geschäftsklima 10/16

FREITAG, DEN 21. OKTOBER 2016

16:00 EU: Verbrauchervertrauen 10/16 (vorab)

TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE D: Bundesfinanzministerium Monatsbericht 10/16 EU: Moody's Ratingergebnis Deutschland, Österreich, Luxemburg

EU: S&P Ratingergebnis Frankeich EU: Fitch Ratingergebnis Zypern, Italien EU: DBRS Ratingergebnis Portugal D: Villeroy & Boch Q3-Zahlen F: Essilor International Q3 Umsatz GB: InterContinental Hotels Q3-Zahlen NL: TomTom Q3-Zahlen N: Yara Q3-Zahlen S: TeliaSonera Q3-Zahlen USA: Honeywell International Q3-Zahlen

SONSTIGE TERMINE 09:00 D: Abschluss des ersten ostdeutschen Wirtschaftsforums u.a. mit: Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD), D: Deutscher Logistik-Kongress der Bundesvereinigung Logistik u.a. mit Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU), Berlin B: Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs in Brüssel (zweiter und letzter Tag)

TERMINE MIT ZEITANGABE 07:00 NL: Philips Q3-Zahlen 09:00 F: PMI Verarbeitendes Gewerbe

MONTAG, DEN 24. OKTOBER 2016

und Dienste 10/16 (1. Veröffentlichung) 09:30 D: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/16 (1. Veröffentlichung) 10:00 EU: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/16 (1. Veröffentlichung)

12:30 USA: T-Mobile US Q3-Zahlen 14:30 USA: CFNA-Index 09/16

15:45 USA: Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/16

(1. Veröffentlichung) 22:05 USA: Visa Q3-Zahlen TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE D: Sartorius Q3-Zahlen I: Luxottica Q3-Zahlen SONSTIGE TERMINE 09:00 D: Handelsblatt-Industriekonferenz mit Thyssenkrupp-Chef Heinrich

Hiesinger und Siemens-Vorstand Klaus Helmrich (bis 25.10.), Stuttgart

TERMINE MIT ZEITANGABE 06:00 CH: Schindler Q3-Zahlen 07:00 CH: Syngenta Q3 Trading Update 07:00 CH: Panalpina Q3-Zahlen 07:00 B: UCB 9Monatszahlen 07:00 D: Covestro Q3-Zahlen 07:30 E: Iberdrola Q3-Zahlen 07:00 F: Air Liquide Q3 Umsatz 07:00 F: Safran Q3 Umsatz 07:00 N: Norsk Hydro Q3-Zahlen 07:00 F: Dassault Systemes Q3-Zahlen 07:30 D: KWS Saat Q3-Zahlen 07:30 F: Orange Q3-Zahlen 07:30 NL: Randstad Q3-Zahlen 08:00 D: MTU Q3-zahlen 08:00 F: Renault Q3 Umsatz 08:00 GB: BP Q3-Zahlen 08:45 F: Geschäftsklima 10/16 10:00 D: ifo-Geschäftsklima 10/16 12:00 USA: DuPont Q3-Zahlen 12:25 USA: Eli Lilly Q3-Zahlen 12:45 USA: Merck & Co Q3-Zahlen 13:00 GB: Fiat Chrysler Automobiles Q3-Zahlen 13:00 USA: Baxter Q3-Zahlen 13:00 USA: Procter & Gamble Q3-Zahlen 13:00 USA: Lockheed Martin Q3-Zahlen 13:30 USA: Caterpillar Q3-Zahlen 13:30 USA: General Motors Q3-Zahlen 13:30 USA: Sprint Q3-Zahlen 13:30 USA: 3M Q3-Zahlen 15:00 USA: Case-Shiller-Index 08/16 17:40 F: Kering Q3 Umsatz 22:15 USA: Juniper Networks Q3-Zahlen 22:30 USA: AT&T Q3-Zahlen 22:30 USA: Apple Jahreszahlen TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE CH: Novartis Q3-Zahlen F: Unibail-Rodamco Q3 Umsatz F: Vinci Q3 Umsatz FIN: UPM Kymmene Q3-Zahlen FIN: Fortum Q3-zahlen GB: Anglo American Q3 Production Report I: Saipem Q3-Zahlen USA: United Technologies Q3-Zahlen USA: Corning Q3-Zahlen

DIENSTAG, DEN 25. OKTOBER 2016

SONSTIGE TERMINE CHN: Plenarsitzung des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas, Beratungen über Parteiarbeit und personelle Weichenstellungen (bis 27.10.) D: 6. Elektromobilitäts-Gipfel "eMobility Summit" mit Teilnehmern aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik (bis 26.10.), Berlin 11:00 D: Pk Deutscher Sparkassen- und Giroverband (DSGV) zum Weltspartag 2016 mit Vorstellung des Vermögensbarometers, Berlin 11:00 D: BGH verhandelt zwei Klagen von Verbraucherschützern gegen Banken wegen Kontoüberziehungszinsen, Karlsruhe

TERMINE MIT ZEITANGABE 06:00 CH: Logitech Q3-Zahlen 07:00 S: Nordea Q3-Zahlen 07:00 NL: Airbus Group Q3-Zahlen 07:00 N: Telenor Q3-Zahlen 07:00 ROK: Hyundai Q3-Zahlen 07:00 E: Banco Santander Q3-Zahlen 07:30 D: Krones Q3-Zahlen 07:30 D: Telefonica Deutschland Q3-Zahlen 07:30 D: Bayer Q3-Zahlen 07:30 F: Peugeot Citroen Q3 Umsatz 07:30 F: Capgemini Q3 Umsatz 07:45 D: Schaltbau 9Monatszahlen 08:00 D: GfK-Konsumklima 11/16 08:00 GB: British American Tobacco Q3 Trading Statement 08:00 GB: Lloyds Banking Group Q3-Zahlen 08:45 F: Verbrauchervertrauen 10/16 09:00 J: Nintendo Halbjahreszahlen 12:30 USA: Southwest Airlines Q3-Zahlen 13:00 GB: GlaxoSmithKline Q3-Zahlen 13:00 USA: Coca-Cola Q3-Zahlen 13:30 USA: Biogen Q3-Zahlen 13:30 USA: Boeing Q3-Zahlen 14:00 USA: Mondelez International Q3-Zahlen

MITTWOCH, DEN 26. OKTOBER 2016

15:45 USA: Markit PMI Dienste 10/16 (1. Veröffentlichung) 16:00 USA: Verkauf neuer Häuser 09/16 16:30 USA: Energieministerium Ölbericht (Woche)

22:00 USA: Tesla Motors Q3-Zahlen 22:30 USA: Texas Instruments Q3-Zahlen TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE D: SHW 9Monatszahlen E: Ferrovial Q3-Zahlen E: Iberdrola Q3-Zahlen N: Telenor Q3-Zahlen NL: Heineken Q3 Trading Update NL: Qiagen außerordentliche Hauptversammlung, Venlo S: SKF Q3-Zahlen USA: Boston Scientific Q3-Zahlen

SONSTIGE TERMINE 09:00 D: Vorstellung des KfW-Mittelstandspanels 2016 mit Chefvolkswirt Jörg Zeuner, Frankfurt 12:00 D: Pressegespräch Giesecke & Devrient zum Verlauf des Geschäftsjahres, München

HINWEIS A: Feiertag, Börse geschlossen

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ. /bwi

AXC0017 2016-10-20/06:05