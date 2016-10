Düsseldorf (ots) - Auf ihrer Facebook-Seite ist Lena Gercke immer wieder Vorwürfen ausgesetzt, sie sei zu dünn. "Wenn die Leute wüssten, was ich alles esse, würden sie das nicht schreiben", sagte das Model der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinische Post" (Donnerstagausgabe). Oftmals seien Bilder von Kampagnen bearbeitet oder aus einem Winkel fotografiert, aus dem das Model besonders dünn aussehe. "Wer mich kennt, weiß, dass ich nicht zu wenig esse - eher im Gegenteil!", betonte sie. "Ich war von Kind auf schlank und habe mich immer viel bewegt. Das ist meine natürliche Figur. Ich bin die Letzte, die hungern würde, dafür esse ich viel zu gerne. Da muss man sich bei mir keine Sorgen machen." Sie sei sehr sportlich, gehe regelmäßig und viel laufen und probiere mehrere neue Sportarten aus.



