Düsseldorf (ots) - Lena Gercke würde gerne eine Film- oder Fernsehrolle übernehmen. "Das würde mich sehr interessieren, weil es etwas ganz anderes ist als das, was ich sonst mache. Es kommt dabei nicht aufs Aussehen an, sondern wie man ein Gefühl rüberbringt", sagte die Moderatorin der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinische Post" (Donnerstagausgabe). Die 28-Jährige würde eine ernste Rolle bevorzugen, "einen tiefgründigen Charakter". Das sei "eine Seite, die man von mir gar nicht so kennt und die ich sehr interessant finde". Zudem hätte das Model Lust, eine Lena-Gercke-Kollektion zu kreieren. "Mode habe ich mein Leben lang getragen, und ich würde gerne mal etwas Eigenes entwerfen." Auch die Zusammenarbeit mit ProSieben will Gercke in den nächsten Jahren weiter intensivieren. Ab Donnerstag moderiert sie die sechste Staffel von "The Voice of Germany".



