Die Commerzbank hat die Einstufung für Innogy nach dem Kabinettsbeschluss zum Atommüll-Gesetz auf "Hold" mit einem Kursziel von 34,50 Euro belassen. Der Gesetzentwurf entspreche in etwa ihren Erwartungen, schrieb Analystin Tanja Markloff in einer Studie vom Mittwoch. Der Entwurf enthalte bestimmte Klauseln, die sicherstellen sollten, dass die "herrschenden Unternehmen" wie Eon und RWE notfalls weiterhin für ihren Teil der finanziellen Lasten der Atommüll-Endlagerung aufkommen müssten, falls deren Beteiligungen oder Töchter dazu einmal nicht mehr in der Lage sein sollten. Nach Meinung von Markloff ergäben sich aber für die "grüne" RWE-Tochter Innogy aus dem Gesetzentwurf keine finanziellen Verpflichtungen./la/he

