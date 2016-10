RoodMicrotec, der niederländische Halbleiterlieferant für hoch entwickelte Mikrochips, die für die schnell wachsenden Märkte Kommunikation, Elektroautos, Automobil- und Industrieelektronik als auch für die Medizintechnik von Bedeutung sind, hat ab 1. November 2016 Arvid Ladega zu seinem neuen CFO ernannt.

Der heutige CFO Erwin Vrielink wird der Firma als finanzieller Berater weiterhin zur Verfügung stehen.

Martin Sallenhag, CEO der RoodMicrotec sagte: "Arvid bringt durch seine Tätigkeiten als CFO und Finanzcontroller in der Industrietechnik eine Fülle an Erfahrung mit. Auch sichern wir in diesem Bereich Kontinuität und Stabilität dadurch, dass Erwin uns als Berater weiterhin zur Seite steht."

Arvid Ladega verfügt über langjährige Erfahrung als CFO in der Industrie; er übte dieses Amt fast sieben Jahre bei Turn Key Pipeline Services B.V. und fünf Jahre bei Bartels Engineering, beide in den Niederlanden, aus. Auch war er in einer leitenden Finanzposition bei Wasco Coatings Europe, einer Tochterfirma eines börsennotierten Unternehmens aus Malaysia.

Erwin Vrielink, der seit November 2015 das Amt des RoodMicrotec CFOs ausgeübt hat, erholt sich schnell von einer jüngst durchgeführten Augenoperation. Er hat sich dazu entschieden seine Karriere als unabhängiger Finanzberater weiter zu entwickeln.

ENDE

Über RoodMicrotec

Mit mehr als 45 Jahren Erfahrung als unabhängiger Value-Added-Dienstleister für die Mikro- und Optoelektronik. bietet RoodMicrotec ein "Alles aus einer Hand"-Angebot für Fabless-Firmen. OEMs und anderen Geschäftspartnern an. RoodMicrotec hat sich mit seinen powerful solutions eine starke Position in Europa aufgebaut.

Unsere Dienstleistungen erfüllen die höchsten Industrie- und Qualitätsanforderungen. wie sie in den Bereichen Luft- und Raumfahrt. Automobil. Telekommunikation. Medizin. IT und Elektronik gefordert werden.

'Certified by RoodMicrotec' bedeutet Prüfen von Produkten unter anderem gemäß dem strengen ISO/TS 16949-Standard für Zulieferer der Automobilindustrie. Die Firma besitzt akkreditierte Labors für Test und Qualifikation gemäß der Norm ISO/IEC 17025.

Die Value-Added Dienstleistungen umfassen (eXtended) Supply Chain Management, Fehler- & Technologieanalysen, Qualifikationen und messenden Burn-In, Test- & Produkt-Engineering, Produktionstest (einschließlich Bauelementeprogrammierung und End-of-Line-Dienstleistungen), ESD/ESDFOS Evaluation & Training, Qualitäts- und Zuverlässigkeits-Beratung und den kompletten Herstellprozess mit Partnern.

RoodMicrotec besitzt Niederlassungen in Deutschland (Dresden. Nördlingen. Stuttgart). in Großbritannien (Bath) und in den Niederlanden (Zwolle).

Für mehr Informationen besuchen Sie unsere Webseite http://www.roodmicrotec.com (http://www.roodmicrotec.com)

Weitere Informationen

Martin Sallenhag CEO; Reinhard Pusch COO; Vic Tee Vorsitzender des Aufsichtsrates; Philip Nijenhuis Mitglied des Aufsichtsrates; Erwin Vrielink CFO.

Telephone: +31 38 4215216

Postal address:

RoodMicrotec N.V., PO Box 1042, 8001 BA Zwolle

Email: investor-relations@roodmicrotec.com (mailto:investor-relations@roodmicrotec.com) Web: www.roodmicrotec.com (http://www.roodmicrotec.com)

Diese Pressemitteilung wird in Englisch, Niederländisch und Deutsch publiziert. Sollten Unterschiede in den Versionen bestehen, dann hat die Englische Fassung Gültigkeit.

RoodMicrotec_CFO Arvid Ladega_D (http://hugin.info/130789/R/2049976/766693.pdf)

RoodMicrotec_Photo_Arvid Ladega (http://hugin.info/130789/R/2049976/766694.jpg)



This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: RoodMicrotec N.V. via Globenewswire