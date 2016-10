TAGESTHEMA

Tagesthema I

Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) wird seine Geldpolitik unverändert lassen. Langweile dürfte aber trotzdem nicht aufkommen, denn der Dezember, in dem die EZB ihre Politik voraussichtlich erneut lockern wird, rückt näher. Und noch ist nicht erkennbar, wie sie die damit zusammenhängenden technischen und politischen Probleme lösen will. Nicht zuletzt stellt sich die Frage, wie vehement EZB-Präsident Mario Draghi Gerüchten entgegentreten wird, dass die EZB ihr Ankaufprogramm nur mit einem reduzierten Volumen fortführen kann.

So ist die Ausgangslage bei der EZB: Der Rat hat die zuständigen Experten des Eurosystems im September damit beauftragt, nach Wegen zu suchen, das Angebot ankaufbarer Wertpapiere auszuweiten. Derzeit kaufen die Zentralbanken des Euroraums monatlich Anleihen für 80 Milliarden Euro.

Zugleich deuten Konjunkturdaten auf eine recht gut laufende Wirtschaft hin, die Inflation beginnt anzuziehen, und EZB-Offizielle diskutieren verstärkt die negativen Nebenwirkungen anhaltend niedriger Zinsen.

Bisher hat die EZB nicht zu erkennen gegeben, wie sie das Problem der aufkommenden Anleiheknappheit zu lösen gedenkt. Volkswirte erwägen seit längeren das Für und Wider bestimmter Maßnahmen - von der Streichung des Verbots, Anleihen mit Renditen unterhalb des EZB-Einlagensatzes zu kaufen, über ein Abgehen vom EZB-Kapitalschlüssel als Ankaufkriterium bis zur Streichung von Emissions- oder Emittentenobergrenzen. Am ehesten denkbar wäre eine Anhebung des Emissionslimits bei Anleihen, die noch nicht über so genannte Collective Action Clauses (CACs) verfügen. CACs sind Klauseln, die eine Änderung einzelner Anleihebedingungen von der Zustimmung der Mehrheit der Gläubiger abhängig machen und die im Falle der mehrheitlichen Zustimmung für sämtliche Anleihegläubiger bindend sind.

Tagesthema II

LUFTHANSA

Die Lufthansa wird wieder optimistischer. Nachdem die Gesellschaft vor drei Monaten ihre Jahresprognose deutlich gesenkt hatte, wurde diese am Mittwochabend wieder leicht nach oben korrigiert. Nunmehr erwartet Deutschlands größte Airline ein operatives Ergebnis (bereinigtes EBIT) auf dem Niveau des Vorjahrs. Unter den ursprünglichen Erwartungen, das Rekordergebnis aus dem Jahres übertreffen zu können, bleibt der Konzern dennoch zurück. Gleichwohl dürfte die Prognose-Erhöhung der Aktie etwas Aufwind geben. Im Frankfurter Spezialistenhandel tendierte das Papier bereits mehr als 4 Prozent im Plus.

Auf Basis vorläufiger Zahlen sank in den ersten neun Monaten das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) auf 1,68 von 1,69 Milliarden Euro. Dabei erhöhte das Geschäftsfeld Passage Airline, also der Verkehr über die Drehkreuze, das bereinigte EBIT auf 1,41 von 1,35 Milliarden Euro. Wie sich in den Verkehrszahlen schon angedeutet hatte, lief der September für Lufthansa recht gut, denn insbesondere die schwer zu prognostizierenden Kurzfristbuchungen von Geschäftsreisenden im September entwickelten sich besser als erwartet. Gleichwohl warnte Lufthansa, dass politische und wirtschaftliche Unsicherheiten die langfristigen Buchungen vor allem auf Langstreckenverbindungen nach Europa weiterhin deutlich belasten. Die Prognose der Kurzfristbuchungen bleibe deshalb anspruchsvoll und könne auch weiterhin zu wesentlichen Ergebnisschwankungen führen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:00 DE/Software AG, ausführliches Ergebnis 3Q

07:00 NL/Philips Lighting Holding BV, Ergebnis 3Q

07:30 DE/Zooplus AG, Umsatz 3Q

07:45 DE/Amadeus Fire AG, Ergebnis 9 Monate

08:00 GB/London Stock Exchange plc (LSE), Zwischenbericht 3Q

09:30 GB/Hannover Rück SE, Investorentag

11:00 DE/dm-Drogeriemarkt, Jahres-PK

13:00 US/American Airlines Group Inc, Ergebnis 3Q

13:30 US/Verizon Communications Inc, Ergebnis 3Q

22:05 US/Microsoft Corp, Ergebnis 1Q

22:15 US/Advanced Micro Devices Inc, Ergebnis 3Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

-DE 08:00 Erzeugerpreise September PROGNOSE: +0,2% gg Vm/-1,1% gg Vj zuvor: -0,1% gg Vm/-1,6% gg Vj -EU 13:45 EZB, Ergebnis der Ratssitzung Hauptrefinanzierungssatz PROGNOSE: 0,00% zuvor: 0,00% -US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 250.000 zuvor: 246.000 14:30 Philadelphia-Fed-Index Oktober PROGNOSE: +5,0 zuvor: +12,8 16:00 Index der Frühindikatoren September PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: -0,2% gg Vm 16:00 Verkauf bestehender Häuser September PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: -0,9% gg Vm

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

10:30 ES/Auktion 0,25-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Januar 2019 Auktion 5,90-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juli 2026 Auktion 3,45-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juli 2066 im Gesamtvolumen von 3 Mrd bis 4 Mrd EUR 10:50 FR/Auktion von Anleihen im Gesamtvolumen von 5 bis 6 Mrd EUR, davon 0,00-prozentige Anleihen mit Laufzeit Mai 2021 3,00-prozentige Anleihen mit Laufzeit April 2022 11:50 FR/Auktion inflationsindexierter Anleihen im Gesamtvolumen von 500 Mio bis 1 Mrd EUR, davon 0,25-prozentige Anleihen mit Laufzeit Juli 2024 1,85-prozentige Anleihen mit Laufzeit Juli 2027

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.142,00 +0,18% Nikkei-225 17.176,40 +1,04% Shanghai-Composite 3.081,21 -0,11% INDEX zuletzt +/- % DAX 10.645,68 +0,13% DAX-Future 10.647,00 +0,24% XDAX 10.652,57 +0,24% MDAX 21.552,85 +0,49% TecDAX 1.785,85 +0,05% EuroStoxx50 3.055,94 +0,29% Stoxx50 2.852,27 +0,19% Dow-Jones 18.202,62 +0,22% S&P-500-Index 2.144,29 +0,22% Nasdaq-Comp. 5.246,41 +0,05% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 163,82 +3

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick

Mit verhaltenem Start in den Handel rechnen Händler am Donnerstag an Europas Aktien- und Rentenmärkten. Der Blick sei allein auf die Aussagen der EZB am Mittag gerichtet, bis dahin dürfte sich das Geschäft sehr bedeckt halten. Die Vorlagen wie der kurz über 52 Dollar gesprungene WTI-Ölpreis sind gut. In Japan springt der Nikkei-Index auf ein 5-Monats-Hoch.

Daneben muss sich der Markt bereits mit einer Menge Quartalszahlen beschäftigen, die aber zunächst nur die jeweiligen Einzeltitel bewegen dürften. Im Fokus stehen hier unter anderem Nestle, Michelin und die Bank SEB. Für Entzücken hat bereits Lufthansa mit einer leicht erhöhten Prognose gesorgt. Entsetzen löst dagegen die Prognosesenkung von Gea aus.

Rückblick

Etwas fester - Nach einem eher verhaltenen Vormittag haben die Börsen am Nachmittag mit Unterstützung der Wall Street ins Plus gedreht. Unterstützung kam auch von einem etwas leichter tendierenden Euro. Allgemein wurde von einem ruhigen Handel im Vorfeld der EZB-Sitzung berichtet. An der Börse wurde zwar überwiegend davon ausgegangen, dass die EZB ihre Politik bestätigen werde. Dennoch wurde mit Spannung auf die Aussagen von EZB-Präsidenten Mario Draghi gewartet. Neben der EZB könnte auch das finale Fernsehduell zwischen den US-Präsidentschaftskandidaten Clinton und Trump für Gegenwind an den Börsen am Donnerstag sorgen - noch ein Grund für Zurückhaltung am Mittwoch. Akzo Nobel verloren nach Quartalsausweis 2,4 Prozent. Der Ausblick belastete. Reckitt Benckiser hat nach einem schwachen dritten Quartal den Ausblick gesenkt, die Aktie verlor 2,6 Prozent. ASML sprangen dagegen nach Quartalszahlen um 2,2 Prozent nach oben. Der Chipausrüster hat bei steigenden Erlösen deutlich mehr verdient. Travis Perkins warnte vor enttäuschenden Geschäftszahlen. Die Aktie büßte 4,4 Prozent ein. Die Geschäftszahlen von Carrefour wurden positiv aufgenommen, die Aktien legten 4,7 Prozent zu.

DAX/MDAX/TECDAX

Gut behauptet - Zalando legten im MDAX um 6,8 Prozent zu, nachdem der Online-Händler erneut die Margenprognose erhöht hatte. Derweil hatten sich Anleger schon auf die Quartalszahlen der kommenden Tage positioniert. Mit einem Plus von 1,3 Prozent gehörte Daimler zu den Gewinnern im DAX. "Der Markt setzt auf gute Zahlen", sagte ein Händler. SAP gaben dagegen um 0,5 Prozent nach. "Hier fehlt ein wenig die Fantasie, nachdem SAP keine vorläufigen Geschäftszahlen veröffentlicht hat", lautete die Argumentation. Beide Unternehmen legen zum Wochenschluss ihre Geschäftszahlen vor. Salzgitter fielen um 3,3 Prozent. Die Credit Suisse hatte die Einstufung gesenkt.

XETRA-NACHBÖRSE/XDAX (22 UHR): +0,1% auf 10.653 Punkte

Die Lufthansa-Aktie reagierte mit einem Sprung von 4 Prozent auf die angehobene Prognose des Unternehmens, wie ein Händler von Lang & Schwarz sagte. Deutsche Börse hätten dagegen auf die Meldung einer US-Klage gegen die Tochter Clearstream kaum reagiert.

USA / WALL STREET

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

October 20, 2016 01:36 ET (05:36 GMT)

Copyright (c) 2016 Dow Jones & Company, Inc.