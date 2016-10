DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

TAGESTHEMA

Tagesthema I

Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) wird seine Geldpolitik unverändert lassen. Langweile dürfte aber trotzdem nicht aufkommen, denn der Dezember, in dem die EZB ihre Politik voraussichtlich erneut lockern wird, rückt näher. Und noch ist nicht erkennbar, wie sie die damit zusammenhängenden technischen und politischen Probleme lösen will. Nicht zuletzt stellt sich die Frage, wie vehement EZB-Präsident Mario Draghi Gerüchten entgegentreten wird, dass die EZB ihr Ankaufprogramm nur mit einem reduzierten Volumen fortführen kann.

So ist die Ausgangslage bei der EZB: Der Rat hat die zuständigen Experten des Eurosystems im September damit beauftragt, nach Wegen zu suchen, das Angebot ankaufbarer Wertpapiere auszuweiten. Derzeit kaufen die Zentralbanken des Euroraums monatlich Anleihen für 80 Milliarden Euro.

Zugleich deuten Konjunkturdaten auf eine recht gut laufende Wirtschaft hin, die Inflation beginnt anzuziehen, und EZB-Offizielle diskutieren verstärkt die negativen Nebenwirkungen anhaltend niedriger Zinsen.

Bisher hat die EZB nicht zu erkennen gegeben, wie sie das Problem der aufkommenden Anleiheknappheit zu lösen gedenkt. Volkswirte erwägen seit längeren das Für und Wider bestimmter Maßnahmen - von der Streichung des Verbots, Anleihen mit Renditen unterhalb des EZB-Einlagensatzes zu kaufen, über ein Abgehen vom EZB-Kapitalschlüssel als Ankaufkriterium bis zur Streichung von Emissions- oder Emittentenobergrenzen. Am ehesten denkbar wäre eine Anhebung des Emissionslimits bei Anleihen, die noch nicht über so genannte Collective Action Clauses (CACs) verfügen. CACs sind Klauseln, die eine Änderung einzelner Anleihebedingungen von der Zustimmung der Mehrheit der Gläubiger abhängig machen und die im Falle der mehrheitlichen Zustimmung für sämtliche Anleihegläubiger bindend sind.

Tagesthema II

LUFTHANSA

Die Lufthansa wird wieder optimistischer. Nachdem die Gesellschaft vor drei Monaten ihre Jahresprognose deutlich gesenkt hatte, wurde diese am Mittwochabend wieder leicht nach oben korrigiert. Nunmehr erwartet Deutschlands größte Airline ein operatives Ergebnis (bereinigtes EBIT) auf dem Niveau des Vorjahrs. Unter den ursprünglichen Erwartungen, das Rekordergebnis aus dem Jahres übertreffen zu können, bleibt der Konzern dennoch zurück. Gleichwohl dürfte die Prognose-Erhöhung der Aktie etwas Aufwind geben. Im Frankfurter Spezialistenhandel tendierte das Papier bereits mehr als 4 Prozent im Plus.

Auf Basis vorläufiger Zahlen sank in den ersten neun Monaten das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) auf 1,68 von 1,69 Milliarden Euro. Dabei erhöhte das Geschäftsfeld Passage Airline, also der Verkehr über die Drehkreuze, das bereinigte EBIT auf 1,41 von 1,35 Milliarden Euro. Wie sich in den Verkehrszahlen schon angedeutet hatte, lief der September für Lufthansa recht gut, denn insbesondere die schwer zu prognostizierenden Kurzfristbuchungen von Geschäftsreisenden im September entwickelten sich besser als erwartet. Gleichwohl warnte Lufthansa, dass politische und wirtschaftliche Unsicherheiten die langfristigen Buchungen vor allem auf Langstreckenverbindungen nach Europa weiterhin deutlich belasten. Die Prognose der Kurzfristbuchungen bleibe deshalb anspruchsvoll und könne auch weiterhin zu wesentlichen Ergebnisschwankungen führen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:00 DE/Software AG, ausführliches Ergebnis 3Q

07:00 NL/Philips Lighting Holding BV, Ergebnis 3Q

07:30 DE/Zooplus AG, Umsatz 3Q

07:45 DE/Amadeus Fire AG, Ergebnis 9 Monate

08:00 GB/London Stock Exchange plc (LSE), Zwischenbericht 3Q

09:30 GB/Hannover Rück SE, Investorentag

11:00 DE/dm-Drogeriemarkt, Jahres-PK

13:00 US/American Airlines Group Inc, Ergebnis 3Q

13:30 US/Verizon Communications Inc, Ergebnis 3Q

22:05 US/Microsoft Corp, Ergebnis 1Q

22:15 US/Advanced Micro Devices Inc, Ergebnis 3Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

-DE 08:00 Erzeugerpreise September PROGNOSE: +0,2% gg Vm/-1,1% gg Vj zuvor: -0,1% gg Vm/-1,6% gg Vj -EU 13:45 EZB, Ergebnis der Ratssitzung Hauptrefinanzierungssatz PROGNOSE: 0,00% zuvor: 0,00% -US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 250.000 zuvor: 246.000 14:30 Philadelphia-Fed-Index Oktober PROGNOSE: +5,0 zuvor: +12,8 16:00 Index der Frühindikatoren September PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: -0,2% gg Vm 16:00 Verkauf bestehender Häuser September PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: -0,9% gg Vm

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

10:30 ES/Auktion 0,25-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Januar 2019 Auktion 5,90-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juli 2026 Auktion 3,45-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juli 2066 im Gesamtvolumen von 3 Mrd bis 4 Mrd EUR 10:50 FR/Auktion von Anleihen im Gesamtvolumen von 5 bis 6 Mrd EUR, davon 0,00-prozentige Anleihen mit Laufzeit Mai 2021 3,00-prozentige Anleihen mit Laufzeit April 2022 11:50 FR/Auktion inflationsindexierter Anleihen im Gesamtvolumen von 500 Mio bis 1 Mrd EUR, davon 0,25-prozentige Anleihen mit Laufzeit Juli 2024 1,85-prozentige Anleihen mit Laufzeit Juli 2027

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.142,00 +0,18% Nikkei-225 17.176,40 +1,04% Shanghai-Composite 3.081,21 -0,11% INDEX zuletzt +/- % DAX 10.645,68 +0,13% DAX-Future 10.647,00 +0,24% XDAX 10.652,57 +0,24% MDAX 21.552,85 +0,49% TecDAX 1.785,85 +0,05% EuroStoxx50 3.055,94 +0,29% Stoxx50 2.852,27 +0,19% Dow-Jones 18.202,62 +0,22% S&P-500-Index 2.144,29 +0,22% Nasdaq-Comp. 5.246,41 +0,05% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 163,82 +3

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick

Mit verhaltenem Start in den Handel rechnen Händler am Donnerstag an Europas Aktien- und Rentenmärkten. Der Blick sei allein auf die Aussagen der EZB am Mittag gerichtet, bis dahin dürfte sich das Geschäft sehr bedeckt halten. Die Vorlagen wie der kurz über 52 Dollar gesprungene WTI-Ölpreis sind gut. In Japan springt der Nikkei-Index auf ein 5-Monats-Hoch.

Daneben muss sich der Markt bereits mit einer Menge Quartalszahlen beschäftigen, die aber zunächst nur die jeweiligen Einzeltitel bewegen dürften. Im Fokus stehen hier unter anderem Nestle, Michelin und die Bank SEB. Für Entzücken hat bereits Lufthansa mit einer leicht erhöhten Prognose gesorgt. Entsetzen löst dagegen die Prognosesenkung von Gea aus.

Rückblick

Etwas fester - Nach einem eher verhaltenen Vormittag haben die Börsen am Nachmittag mit Unterstützung der Wall Street ins Plus gedreht. Unterstützung kam auch von einem etwas leichter tendierenden Euro. Allgemein wurde von einem ruhigen Handel im Vorfeld der EZB-Sitzung berichtet. An der Börse wurde zwar überwiegend davon ausgegangen, dass die EZB ihre Politik bestätigen werde. Dennoch wurde mit Spannung auf die Aussagen von EZB-Präsidenten Mario Draghi gewartet. Neben der EZB könnte auch das finale Fernsehduell zwischen den US-Präsidentschaftskandidaten Clinton und Trump für Gegenwind an den Börsen am Donnerstag sorgen - noch ein Grund für Zurückhaltung am Mittwoch. Akzo Nobel verloren nach Quartalsausweis 2,4 Prozent. Der Ausblick belastete. Reckitt Benckiser hat nach einem schwachen dritten Quartal den Ausblick gesenkt, die Aktie verlor 2,6 Prozent. ASML sprangen dagegen nach Quartalszahlen um 2,2 Prozent nach oben. Der Chipausrüster hat bei steigenden Erlösen deutlich mehr verdient. Travis Perkins warnte vor enttäuschenden Geschäftszahlen. Die Aktie büßte 4,4 Prozent ein. Die Geschäftszahlen von Carrefour wurden positiv aufgenommen, die Aktien legten 4,7 Prozent zu.

DAX/MDAX/TECDAX

Gut behauptet - Zalando legten im MDAX um 6,8 Prozent zu, nachdem der Online-Händler erneut die Margenprognose erhöht hatte. Derweil hatten sich Anleger schon auf die Quartalszahlen der kommenden Tage positioniert. Mit einem Plus von 1,3 Prozent gehörte Daimler zu den Gewinnern im DAX. "Der Markt setzt auf gute Zahlen", sagte ein Händler. SAP gaben dagegen um 0,5 Prozent nach. "Hier fehlt ein wenig die Fantasie, nachdem SAP keine vorläufigen Geschäftszahlen veröffentlicht hat", lautete die Argumentation. Beide Unternehmen legen zum Wochenschluss ihre Geschäftszahlen vor. Salzgitter fielen um 3,3 Prozent. Die Credit Suisse hatte die Einstufung gesenkt.

XETRA-NACHBÖRSE/XDAX (22 UHR): +0,1% auf 10.653 Punkte

Die Lufthansa-Aktie reagierte mit einem Sprung von 4 Prozent auf die angehobene Prognose des Unternehmens, wie ein Händler von Lang & Schwarz sagte. Deutsche Börse hätten dagegen auf die Meldung einer US-Klage gegen die Tochter Clearstream kaum reagiert.

USA / WALL STREET

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

October 20, 2016 01:36 ET (05:36 GMT)

DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2-

Gut behauptet - Eine Ölrally und ein starker Quartalsbericht von Morgan Stanley haben der Wall Street kleine Gewinne beschert. Die steigenden Ölpreise verbesserten die Stimmung vor allem im Energiesektor, der mit 1,4 Prozent Plus die Branchen anführte. Unter den Energiewerten verteuerten sich Transocean um 5,7 Prozent und Diamond Offshore um 4,8 Prozent. Das Beige Book der US-Notenbank zeichnete ein verhalten freundliches Bild der Wirtschaft. Weniger freundlich lasen sich neue Daten zum Immobilienmarkt: Die Neubauaktivität in den USA hat im September entgegen den Erwartungen einen kräftigen Dämpfer erhalten. Morgan Stanley hat im dritten Quartal mehr verdient und eingenommen als erwartet. Der Kurs legte 1,9 Prozent zu. Die Intel-Aktie sauste nach dem Quartalsbericht 5,9 abwärts. Die Anleger waren enttäuscht vom Ausblick. Halliburton hat zwar erneut deutlich weniger umgesetzt, dafür allerdings überraschend einen Gewinn erzielt. Der Kurs legte um 4,2 Prozent zu. Yahoo gewannen 2,5 Prozent nach im Kerngeschäft übertroffenen Erwartungen. Einen Kurseinbruch von 11 Prozent verzeichnete Cree. Der Ausblick kam nicht gut an. Abbott hat im dritten Quartal eine massive Belastung wegen des gefallenen Aktienkurses von Mylan zu verkraften, an der Abbott 13 Prozent hält. Die Abbott-Aktie verlor 2,8 Prozent. Reynolds American hat seine Prognose für den Zigarettenabsatz in den USA gesenkt, der Kurs ermäßigte sich um 2,1 Prozent.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Mi, 17.29 Uhr EUR/USD 1,0963 -0,1% 1,0974 1,0961 EUR/JPY 113,72 +0,2% 113,45 113,18 EUR/CHF 1,0853 -0,1% 1,0863 1,0849 GBP/EUR 1,1193 -0,0% 1,1198 1,1210 USD/JPY 103,73 +0,3% 103,38 103,27 GBP/USD 1,2272 -0,1% 1,2289 1,2289

Der Dollar legte am Mittwoch gegen den Euro etwas zu, so dass die Gemeinschaftswährung wieder deutlicher unter 1,10 Dollar notierte. Zum Yen schwächelte der Greenback jedoch. "Auch wenn es eine Menge Optimismus darüber gibt, dass die Fed im Dezember die Zinsen erhöhen wird, ist die Sache keineswegs in Stein gemeißelt und könnte den Dollar daher belasten", warnte Analyst Lukman Otunuga von FXTM.

Am Donnerstagmorgen verharrt der Euro ungefähr auf dem Niveau des Vortags. Auch am Devisenmarkt halten sich die Anleger vor der EZB-Sitzung zurück. Es gebe Befürchtungen, dass die Zentralbank ihr Anleihekaufprogramm über März kommenden Jahres hinaus verlängere, sagt Shinsuke Sato, Leiter des Devisenhandels bei Sumitomo Mitsui Banking. Sato erwartet, dass der Euro während der Pressekonferenz von EZB-Präsident Draghi heftig schwanken wird. Bei 1,1080 Dollar dürfte die Gemeinschaftswährung auf Widerstand treffen, bei einem Fall durch die Marke von 1,090 könnte es weiter nach unten gehen.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 51,32 51,60 -0,5% -0,28 +18,4% Brent/ICE 52,46 52,67 -0,4% -0,21 +17,4%

Der Ölpreis war auf dem Vormarsch. Das Fass US-Leichtöl der Sorte WTI gewann zum Settlement 2,6 Prozent auf 51,60 Dollar, Brent zog etwas weniger an. Hauptimpuls waren Daten zu den Lagerbeständen in Amerika, die bei Rohöl einen kräftigen Rückgang auswiesen. Zuvor hatte bereits die Aussage des saudischen Ölministers Khalid al-Falih gestützt, wonach es mit dem Ölpreis nun aufwärts gehe. Er hob die jüngsten Vereinbarungen von Algier innerhalb der Opec hervor. Positiv sei auch, dass es bei nachfolgenden Gesprächen mit Nicht-Opec-Mitgliedern eine Annäherung gegeben habe.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.271,26 1.269,40 +0,1% +1,86 +19,9% Silber (Spot) 17,70 17,68 +0,1% +0,02 +28,1% Platin (Spot) 946,30 946,00 +0,0% +0,30 +6,2% Kupfer-Future 2,11 2,10 +0,2% +0,00 -2,2%

Am Goldmarkt verbreitete die Aussicht auf eine baldige Zinserhöhung noch keinen Schrecken, denn der Goldpreis stieg im späten Geschäft auf 1.269 Dollar nach Kursen um 1.262 am Vorabend. Die Experten von Pavilion Global Markets sind der Meinung, dass der Goldpreis in jüngster Zeit zu schnell zu tief gefallen ist. Mit der Rückkehr der Inflation werde das Edelmetall wieder an Attraktivität gewinnen, vermutet das Haus.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

US-PRÄSIDENTSCHAFTSWAHLKAMPF

Beim letzten TV-Duell der US-Präsidentschaftskandidaten hat sich der Republikaner Donald Trump geweigert, die Anerkennung des Wahlergebnisses im Fall seiner Niederlage zuzusagen. Auf die Frage des Moderators Chris Wallace, ob er sich zu dem Prinzip bekenne, dass der Verlierer der Wahl stets den Sieg seines Gegners anerkenne, sagte Trump, er werde dies "zum gegebenen Zeitpunkt" mitteilen. Die Präsidentschaftskandidatin der Demokraten, Hillary Clinton, nannte diese Äußerung "entsetzlich". Trump "verunglimpft unsere Demokratie und macht sie schlecht".

FED / BEIGE BOOK

Die Wirtschaft in den USA ist einer Erhebung der US-Notenbank zufolge weiter auf Kurs. Trotz Unsicherheiten durch die im November anstehenden Präsidentschaftswahl sei die Wirtschaft im Zeitraum bis Anfang Oktober weiter gewachsen, heißt es im jüngsten Konjunkturbericht "Beige Book" der Federal Reserve.

FED / DUDLEY

Der Präsident der Federal Reserve Bank of New York, William Dudley, glaubt an eine Zinserhöhung noch 2016. Die US-Notenbank Fed werde noch vor Jahresende fähig sein, einen solchen Zinsschritt zu tun, sagte der Notenbanker, der aktuell stimmberechtigt ist im zinsgebenden Offenmarktausschuss der US-Notenbank.

CETA / WALLONIEN

Der sozialistische Ministerpräsident der südbelgischen Region Wallonien, Paul Magnette, hat eine Zustimmung zum umstrittenen Freihandelsabkommen zwischen der EU und Kanada (Ceta) bis Freitag abgelehnt. Die fehlende Zustimmung der wallonischen Region hindert Belgien daran, das Ceta-Abkommen zu unterschreiben.

NORMANDIE-TREFFEN

Die Staatengemeinschaft ringt auch nach dem Normandie-Treffen in Berlin weiter um Lösungen für die Ostukraine und Syrien. Die Zusammenkunft von Kanzlerin Angela Merkel, Frankreichs Staatschef Francois Hollande sowie den Präsidenten Russlands und der Ukraine, Wladimir Putin und Petro Poroschenko, brachte vor allem kleine Fortschritte beim Thema Ostukraine. Dort soll es auf Grundlage des Minsker Abkommens nun eine Roadmap mit präziseren Absprachen geben. Mit Blick auf den Krieg in Syrien gab es offenbar eine harte Ansprache an Putin, aber keine weiteren Lösungsansätze.

USA / CYBERSICHERHEIT / BANKEN

Die US-Behörden wollen die Standards bei den größten Banken des Landes erhöhen, um die Bedrohung der Cybersicherheit zu minimieren. Damit soll das Finanzsystem im Falle eines Technologieversagens oder von Cyberangriffen geschützt werden, wie aus einem gemeinsam von der US-Notenbank Federal Reserve, dem Einlagensicherungsfonds FDIC und dem Office of the Comptroller of the Currency (OCC) vorgestellten ersten Entwurf hervorgeht.

NORDKOREA

Nordkorea hat offenbar zum zweiten Mal binnen weniger Tage eine Mittelstreckenrakete getestet. Das Geschoss - mutmaßlich eine ballistische Rakete vom Typ Musudan - sei kurz nach dem Start gegen 06.30 Uhr (Ortszeit, 00.00 Uhr Donnerstag) explodiert, sagten südkoreanische und US-Militärbeobachter.

BASF

Zwei Tage nach der Explosion in einem ihrer Häfen hat die BASF für einige Produkte sogenannte "Force Majeure"-Erklärungen abgegeben. In vielen Verträgen sind vorbeugend solche Klauseln für den Fall höherer Gewalt enthalten, wodurch ein Vertragspartner ohne Haftung von seinen Verpflichtungen befreit werden kann. Wie BASF mitteilte, wurde Force Majeure für die Abnahme von Naphtha, Ethylen und Propylen erklärt, nachdem bei dem Brand auch verschiedene Rohrleitungen für zugekaufte Rohstoffe beschädigt worden seien.

DEUTSCHE BÖRSE / CLEARSTREAM

Vollstreckungsgläubiger des Iran und der Bank Markazi haben in den USA eine Klage gegen Clearstream eingereicht, in der neben dem Iran und der Bank Markazi auch Finanzintermediäre einschließlich Clearstream als Beklagte benannt worden sind. Die Kläger hatten 2012 ein Gerichtsurteil gegen Iran und die Bank Markazi über rund 6,6 Milliarden Dollar erwirkt und machen nun auch Ansprüche gegen Clearstream aufgrund ihrer historischen Beziehung zur Bank Markazi als Kunde geltend. Clearstream halte die Klage für unbegründet, so die Deutsche Börse.

DEUTSCHE TELEKOM / T-MOBILE US

T-Mobile US muss wegen irreführender Informationen 48 Millionen Dollar zahlen. Die Telekom-Tochter hat sich mit der Federal Communications Commission (FCC) geeinigt. T-Mobile US war vorgeworfen worden, Kunden eine geringere Datengeschwindigkeit zugestanden und den Traffic gedrosselt zu haben, nachdem ein bestimmtes Volumen verbraucht war, ohne dies den Kunden mitzuteilen. T-Mobile US habe die Datenpläne zudem als "unbegrenzt" beworben.

DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK

Die Ratingagentur Moody's hat die Bonität der Deutschen Pfandbriefbank um zwei Stufen auf Baa2 von Ba1 erhöht.

GEA

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

October 20, 2016 01:36 ET (05:36 GMT)

hat seine Jahresziele nach einem enttäuschenden dritten Quartal gesenkt. Der Umsatz im dritten Quartal schrumpfte nach vorläufigen Berechnungen auf 1,1 Milliarden Euro. Bereinigt um Akquisitions- und Währungseinflüsse entsprach dies organisch einem Minus von 1,8 Prozent. Der Auftragseingang sank organisch um 0,3 Prozent, das operative EBITDA fiel auf 113 (Vorjahr: 144) Millionen Euro. Statt einen moderaten Anstieg sieht der Konzern 2016 jetzt einen moderaten Umsatzrückgang. Das operative EBITDA soll nur noch 570 Millionen Euro erreichen. Bislang hatte Gea 645 Millionen bis 715 Millionen Euro erwartet. Die operative Cash-Flow-Treiber-Marge soll 2016 nun 10 statt 10 bis 11 Prozent erreichen.

MICHELIN

hat im dritten Quartal 2,5 Prozent weniger umgesetzt als im Vorjahreszeitraum: Die Konzerneinnahmen gingen auf 5,18 Milliarden Euro zurück. Die Jahresprognose bestätigte Europas größter Reifenhersteller.

NESTLE

hat in den ersten neun Monaten ein organisches Umsatzwachstum um 3,3 Prozent verzeichnet. Der Umsatz stieg auf 65,514 (Vj 64,863) Miliarden Franken. Der Konzern erwartet 2016 ein Margenplus und einen höheren nachhaltigen Gewinn je Aktie.

RIO TINTO

verschiffte im dritten Quartal 80,9 Millionen Tonnen Eisenerz, ein Rückgang um 5 Prozent zum Vorjahreszeitraum und von 2 Prozent zum Vorquartal. Rio Tinto führte den rückläufigen Trend auf Wartungsarbeiten an einer Eisenbahnverbindung und einer Verladeeinrichtung am Hafen von Cape Lambert zurück. Der Konzern kündigte an, im laufenden Jahr wohl 325 Millionen bis 330 Millionen Tonnen aus Australien zu verschiffen. Bislang hatte der Eisenerzproduzent von 330 Millionen Tonnen gesprochen.

ROCHE

hat in den ersten neun Monaten den Umsatz um 4 Prozent auf 37,505 Milliarden Franken gesteigert und dabei von guten Verkäufen von Krebsmedikamenten profitiert. Der Konzern bestätigte zudem den Ausblick auf das Gesamtjahr - Anleger können weiter mit einer höheren Dividende rechnen.

UNICREDIT

hat den Verkauf eines Portfolios aus faulen Krediten im Wert von rund 940 Millionen Euro an die Kruk Group vereinbart. Das Portfolio bestehe ausschließlich aus italienischen Krediten, vor allem an Privatpersonen und kleine sowie mittelgroße Unternehmen,

AMERICAN EXPRESS

Weil der Beitrag des verkauften Costco-Portfolios fehlte, sank der Umsatz im Vergleich zum Vorjahresquartal um knapp 5 Prozent auf 7,8 Milliarden Dollar. Der Nettogewinn fiel um 10 Prozent auf 1,14 Milliarden Dollar. Je Aktie verdiente Amex auf bereinigter Basis 1,24 Dollar; Analysten hatten 97 Cent je Aktie erwartet. Der Gewinnausblick für das laufende Jahr wurde auf 5,65 bis 5,75 Dollar je Aktie angehoben. Bislang war mit 5,40 bis 5,70 Dollar je Aktie gerechnet worden. Die Aktie legte im nachbörslichen Handel um 5,6 Prozent zu.

EBAY

Der Gewinn fiel um 23 Prozent auf 413 Millionen Dollar. Bereinigt um Sonderposten verdiente Ebay 45 (Vorjahr: 43) Cent je Aktie. Analysten hatten mit 44 Cent je Aktie gerechnet. Der Umsatz kletterte um 5,6 Prozent auf 2,22 Milliarden US-Dollar. Hier waren Analysten von 2,19 Milliarden Dollar ausgegangen. Ebay hatte 2,16 bis 2,19 Milliarden Dollar in Aussicht gestellt. Die Aktie fiel nachbörslich um 7,8 Prozent.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/raz/cln

(END) Dow Jones Newswires

October 20, 2016 01:36 ET (05:36 GMT)

Copyright (c) 2016 Dow Jones & Company, Inc.