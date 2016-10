Zürich - «Pokémon Go» war der überraschende Mega-Hype dieses Sommers, zahlreiche Schweizer waren dem Spiel regelrecht verfallen. Mittlerweile hat sich die Euphorie etwas abgekühlt, doch die kleinen Monster haben gezeigt, was mit Augmented Reality möglich ist. Der Internet-Vergleichsdienst comparis.ch geht nun einen Schritt weiter und bietet mit der neuen Augmented-Reality-Funktion «Around me» in seiner Immobilien-App eine neue Dimension der Wohnungssuche.

Die Immobilien-App von comparis.ch hat ab sofort ein neues Feature, das es in dieser Form erstmalig in der Schweiz gibt: «Around me» heisst die Funktion, die die virtuelle Welt aus dem Smartphone mit der Realität verbindet. Richtet man sein Smartphone im «Around me»-Modus auf ein Haus oder in eine Strasse, so werden im jeweiligen Umkreis alle verfügbaren Immobilien angezeigt, die zum Verkauf oder zur Vermietung angeboten werden. Auch alle relevanten Informationen aus dem Inserat wie Preis und Ausstattung ...

