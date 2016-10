FRANKFURT (Dow Jones)--Der Nahrungsmittelhersteller Nestle wächst langsamer und senkt deshalb die Jahresprognose für die Einnahmen. In den ersten neun Monaten steigerten die Schweizer ihren Umsatz um 3,3 Prozent, nachdem das Plus im ersten Halbjahr noch 3,5 Prozent erreicht hatte. Absolut erhöhte Nestle die Einnahmen sogar nur um 1 Prozent, wie der Konzern mitteilte. Der Gesamtumsatz erreichte 65,5 Milliarden Franken.

Nestle-Chef Paul Bulcke sagte, in einem von Deflation und niedrigen Rohstoffpreisen geprägten Umfeld setze der Konzern weiter auf Volumenwachstum, was zu internem Realwachstum am oberen Ende der Branche sowohl in Industrieländern als auch in aufstrebenden Märkten führe. Die Preiserhöhungen seien jedoch wenig ausgeprägt, hätten aber zugenommen. Nestle habe in den meisten Geschäftsbereichen Marktanteile hinzugewonnen oder diese gehalten.

Angesichts des gegenwärtig schwächeren Handelsumfelds erwartete Nestle für das Gesamtjahr 2016 ein organisches Wachstum von nur noch etwa 3,5 Prozent. Im August hatten die Schweizer noch davon gesprochen, ein organisches Wachstum wie 2015 zu erreichen, also etwa 4,2 Prozent. Nestle bekräftigte die Prognose, die Margen 2016 zu verbessern und den nachhaltigen Gewinn je Aktie bei konstanten Wechselkursen zu steigern.

October 20, 2016

