Das Analysehaus S&P Global hat Lufthansa von "Sell" auf "Strong Sell" abgestuft und das Kursziel auf 9 Euro belassen. Der Ausblick auf das Jahr 2016 sei zwar zuletzt angehoben worden, die langfristigen Aussichten seien aber nicht überzeugend, schrieb Analyst Firdaus Ibrahim in einer Studie vom Donnerstag. Verglichen mit der Konkurrenz sei die Fluggesellschaft in einer schlechteren Position, was die Bilanz und die Margen betreffe. Zudem navigiere sie in einer Branche, die obendrein an Überkapazitäten und der Terrorgefahr leide./tih/tav

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0004 2016-10-20/09:03

ISIN: DE0008232125