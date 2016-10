Der Immobilienentwickler EYEMAXX Real Estate AG verfüge über eine sehr große Projektpipeline, deren planmäßige Umsetzung für die kommenden Jahre ein hohes Erlös- und vor allem Ergebniswachstum erwarten lasse. Auf dieser Basis trauen die GBC-Analysten der EYEMAXX-Aktie Verdopplungspotenzial zu.

Mit Meldung vom 13.10.2016 habe die EYEMAXX Real Estate AG über den planmäßigen Verlauf bei drei Projektentwicklungen berichtet. Nach einer Bauzeit von sieben Monaten sei das Fachmarktzentrum Pelhrimov mit einer Gesamtfläche von 1.800 qm fertiggestellt und eröffnet werden. Das Objekt sei derzeit zu 100 Prozent vermietet und solle gemäß Unternehmensangaben noch in 2016 verkauft werden. Dies decke sich mit den Erwartungen der GBC-Analysten, die in ihren Schätzungen mit einer Projektveräußerung im Geschäftsjahr 2016/2017 (Ende 31.10.2017) kalkulieren.

Darüber hinaus sei das im Januar 2016 bereits vor seiner Fertigstellung (Forward Sale) veräußerte Fachmarkzentrum im tschechischen Brandýs nad Labem an den Erwerber übergeben worden, so dass die entsprechenden Erlöse in Höhe von rund 5,0 Mio. Euro noch im laufenden Geschäftsjahr 2015/2016 sichtbar würden.

Schließlich habe EYEMAXX den planmäßigen Verlauf des Projekts "Postquadrat" in Mannheim bekräftigt, in dessen Rahmen bis 2019 gemeinsam mit einem Joint Venture-Partner (jeweils 50 Prozent) Wohn-, Gewerbe- und Hotelimmobilien im Volumen von rund 160 Mio. Euro errichtet werden sollen.

Vor dem Hintergrund des im Rahmen der Erwartungen gebliebenen Projektverlaufs bestätigen die GBC-Analysten ihre bisherigen Prognosen. Auf Basis einer umfangreichen Projektpipeline in Höhe von insgesamt nahezu 400 Mio. Euro sei für die kommenden Geschäftsjahre mit einem sukzessiven Anstieg der Gesamtleistung (inkl. Beteiligungserträge) auf jährlich deutlich über 20,0 Mio. Euro und von einer nachhaltigen hohen EBIT-Marge in Höhe von ca. 60 Prozent zu rechnen.

Aus diesen Erwartungen resultiere ein Kursziel von 13,00 Euro, das ein signifikantes Kurspotenzial signalisiere und das Rating "Kaufen" rechtfertige.

